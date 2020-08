Las agencias de viaje de Jaén vendieron un 85% menos que en 2019. Así lo han adelantado a Radio Jaén Cadena SER desde la Asociación de Agencias de Viajes de Jaén, indicando que es "un auténtico fracaso" que conllevará una "situación trágica" para el sector durante la crisis del coronavirus. Trino Martínez, secretario y tesorero de dicha asociación ha confirmado a esta emisora que los relativos buenos datos de ocupación turística que se están ofreciendo desde diversas instituciones y sectores no corresponden con la realidad provincial en base a la información que ellos manejan y que puede verse reflejada en que numerosos establecimientos hoteleros permanecen cerrados.

"La verdad es que nuestro sector a nivel provincial e incluso a nivel nacional, ya que estamos en contacto diariamente con todo el sector, ha sido un auténtico fracaso en el sentido de que el porcentaje de ventas ha sido de un 85% por ciento menos que otros años, aproximadamente. En algunos casos específicos ha sido incluso del 100%", ha explicado.

Venta casi nula

Insiste Martínez en que la venta de viajes a lugares del territorio nacional ha sido prácticamente nula y que sólo los destinos de naturaleza jiennenses han ofrecido algo de impulso. Pero en muy pequeñas dosis. La facilidad para organizar viajes por cuenta propia a través de internet ha terminado de dar el hachazo al sector de las agencias de viajes en tiempos de coronavirus. Algo que requiere, según Trino Martínez de la Asociación de Agencias de Viajes de Jaén, de inversiones por parte de las instituciones públicas.

"A mí me gustaría saber donde están los miles de millones que se han dado y todas esas circunstancias. Los titulares de prensa ya los conocemos porque todos sabemos que para los gobiernos, y me da igual autonómico o nacional, queda muy bien. Pero ¿el efectivo cuando llega? En otros países lo que hacen es concederle a las empresas las ayudas directamente y que no pase a través de nadie. Y aquí, nosotros concretamente, hemos recibido bien poco. Por no decirte nada de nada", explica Martínez.

Poco oxígeno

En situaciones difíciles como la actual, cualquier hijo de vecino tiene irremediablemente que echar mano a los ahorros para poder subsistir. El problema es cuando éstos se acaban. Si trasladamos este serio problema al de las agencias de viajes, Trino Martínez confirma que queda poco oxígeno y que el futuro es de incertidumbre.

"El sector de las agencias de viaje está casi todo cerrado ¿Por qué? Pues porque la venta es nula, muy pequeña. Entonces lo han preferido con el tema de los ERTEs, que esperemos que se amplíen como mínimo hasta marzo. De esta forma no se pueden afrontar las dificultades tan grandes que estamos teniendo. No tenemos ni oxígeno, ni aire, ni nada para sostener esta situación tan difícil que estamos viviendo las agencias de viajes", ha señalado el presidente.

De las más de 70 agencias de viaje que existen en nuestra provincia, poco más de 20 de ellas permanecen abiertas ahora mismo. El resto, cerradas a cal y canto a expensas de ayudas para el sector o una mejoría global de la situación.