Madrid ultima un segundo hotel medicalizado ante el avance del COVID-19

La Consejería de Políticas Sociales, junto a Cruz Roja, cierra estos días los detalles de un segundo hotel medicalizado para la región. Tendrá 120 plazas y se prevé que pueda abrir sus puertas en dos semanas en el barrio de Las Tablas, donde la oenegé ya gestionó otra instalación durante la primavera. Según fuentes del departamento que dirige Alberto Reyero (Cs), “se están definiendo aún los perfiles [de los futuros usuarios], pero será un recurso para personas que no puedan ir a hoteles medicalizados derivados de los servicios sociales de los municipios”.

“Queremos estar preparados, viendo la evolución de casos en la región”, reconoce Álvaro Carmona, responsable de Salud de Cruz Roja en Madrid. Y es que la segunda ola de la pandemia coge altura en la capital a las puertas de septiembre, el mes que tradicionalmente marca el regreso a la actividad después de su -valga el oxímoron- hibernación estival. El viernes -la última referencia disponible porque la Consejería de Sanidad sigue sin actualizar los datos durante el fin de semana- la Comunidad de Madrid notificó 3.507 positivos más y 17 nuevas muertes en los hospitales. Ante esta situación se empiezan a poner en marcha nuevas instalaciones para intentar que el golpe nos pille esta vez mejor preparados.

El nuevo hotel, que también cederá un empresario privado, va a complementar el trabajo que hace desde el mes de marzo el Ayre Colón, en el distrito de Retiro, y que depende de la Consejería de Sanidad. Nace fruto de "las conversaciones que tenemos prácticamente a diario sobre la evolución de la pandemia", insiste el responsable de la oenegé cuando se le pregunta de quién parte la iniciativa. En cambio, es mucho más concreto que la Administración sobre quiénes serán sus futuros beneficiarios: “los más vulnerables entre los vulnerables”.

La puesta en marcha de instalaciones para el confinamiento de aquellos pacientes leves que no pudieran hacerlo en sus propios domicilios fue uno de los requisitos ‘sine qua non’ que puso sobre la mesa el Ministerio de Sanidad para que las Comunidades Autónomas avanzasen en las distintas fases de la desescalada. Madrid consignó para ese cometido el Ayre Colón “con un criterio, no tanto clínico, sino más social, para aislar a esos pacientes”, según aseguró el consejero Enrique Ruiz Escudero (PP) el pasado 28 de mayo en la Asamblea de Madrid. Eso se concretó en un protocolo de derivación a ese hotel que la Consejería de Sanidad publicó el 1 de junio. Detalla las numerosas circunstancias personales que pueden desembocar en un traslado a ese recurso: vivir solo o sin red de apoyo; estar en situación de tránsito -como un turista, por ejemplo-; no tener hogar o vivir en una vivienda inadecuada para el aislamiento social; y compartir piso o convivir con embarazas y pacientes inmunodeprimidos. Una demanda potencial muy alta que tiene como única limitación que el paciente no sea dependiente y tenga menos de 70 años.

Pero la capacidad del Hotel Ayre Colón solo llega a las 112 habitaciones y puede albergar, como máximo, a 176 pacientes. Los atienden 37 profesionales de distintas categorías procedentes del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que está a apenas 500 metros. Según fuentes sanitarias, este viernes tenía a 80 personas aisladas en sus instalaciones.