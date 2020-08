Ruiz Escudero sobre su posible cese: "Si todo va bien, no veo necesidad de cambiar a un consejero"

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero se resiste a verse envuelto en una futura crisis de Gobierno. Su nombre sale en todas las quinielas de los miembros del Consejo de Gobierno que serán relevados por orden de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ruiz Escudero no ve motivos para que le destituyan: "Si la situación evoluciona bien, no veo necesidad de cambiar a un consejero de Sanidad", explica en La Ventana de Madrid.

Ruiz Escudero ha confirmado también que hay 6 centros de salud ahora mismo sin asistencia sanitaria por las tardes por falta de personal, como está ocurriendo en Arganda, donde es personal de Enfermería el que asiste a los pacientes que llegan por la tarde y deciden si precisan o no la atención de un médico del otro centro de salud de la localidad. Durante la entrevista en Radio Madrid, Ruiz Escudero ha reconocido que la situación de agosto fue "complicada" debido a las "merecidas vacaciones" de los sanitarios, pero defiende que "ahora en septiembre se irán recuperando todos esos puestos". El consejero de Sanidad también se ha referido a los problemas que hay con las PCR, sobre los resultados que no llegan, las pruebas que no se realizan... Enrique Ruiz Escudero asegura que esos test no deben condicionar las pautas de actuación de los pacientes: "Independientemente de cuál sea el resultado de las pruebas, el proceso debe ser el mismo, cuando un paciente tiene síntomas debe aislarse individualmente".

La falta de reactivos para realizar esas pruebas también afecta a Madrid, el propio consejero de Sanidad reconoce que es un problema que están abordando: "Ha sido un tema puntual, pero hemos hecho un contrato de urgencia y he hablado con todos los proveedores de reactivos porque nuestro interés es seguir ampliando la capacidad para hacer PCR".

El consejero de Sanidad se reúne este próximo martes con Isabel Díaz Ayuso donde le pedirá aumentar la capacidad de detección en la región, el número de PCRs que se pueden hacer cada día.