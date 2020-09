El Deportivo perfila su plantel

Fernando Vázquez trabaja con lo justo en Abegondo. El traumático descenso pasa factura no solo en lo emocional. La batalla mantenida contra la LFP ha provocado un retraso en la planificación y ahora a la dirección deportiva le esperan jornadas maratonianas de trabajo para construir la plantilla. Poco a poco se empieza a conocer el futuro de algunos de los futbolistas que han formado parte del plantel en la última campaña.

Bajas

Borja Valle no va a continuar en A Coruña. El futbolista ha decidido buscar un nuevo destino y esta mañana el propio Borja y el club se han cruzado sendos comunicados en las redes sociales donde han mostrado el agradecimiento mutuo tras cuatro años juntos. Otro que no parece que vaya a continuar es Gaku Shibasaki. El japonés está a gusto en A Coruña y desearía poder prolongar su estancia pero militar en la categoría de bronce le provocaría perder su puesto en la selección japonesa, un precio muy alto que Gaku no parece dispuesto a a pagar. Dos que apuntan a baja son Keko Gontán y Vicente. El primero es un jugador que daría un plus a la plantilla en una categoría como la Segunda B, pero su ficha está fuera de la realidad económica en la que se quiere mover el Deportivo. En el caso de Vicente no parece que vaya a encajar en el proyecto que quiere formar la dirección deportiva para que el paso por la Segunda B sea el más breve posible.

Continuidad

No todo son salidas. En Plaza de Pontevedra cuentan con la continuidad de varios futbolistas. Eneko Bóveda, Álex Bergantiños, David Simón, Salva Ruiz y Somma son algunos con los que cuenta la dirfección deportiva. En el caso de Beauvue, no se descarta que finalmente pueda vestir de nuevo la camiseta blanquiazul. Pese a quen el futbolista se ha desvinculado, el de Guadalupe podría retornar a la ciudad para firmar un contrato más adaptado a la nueva realidad económica del club. Todo dependerá de lo que le depare el mercado como "agente libre" a un Beauvue que se encuentra muy a gusto en el club coruñés.

Cantera

En la plantilla de Fernando Vázquez estarán dos futbolistas formados en las categorías inferiores del Deportivo: Yago Gandoy y Valín saltarán al primer equipo. La Segunda División B obliga a replantear la configuración de la plantilla, ya que en la categoría de bronce solo se dan de alta 22 fichas, de las que seis obligatoriamente deben ser para jugadores sub´23. En el Deportivo tienen claro que esos jugadores jóvenes deben ser claves para dar un salto de calidad al plantel. EL club desea que esos sub´23 sean jugadores que puedan aportar muchos minutos de calidad y por eso su elección no va a ser una cuestión menor a lo largo de este mercado de fichajes.