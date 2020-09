Ayudas de 600 a 1.200 euros a los autónomos de Ondara

Desde hoy y hasta el 20 de septiembre, incluido, los autónomos y pymes de Ondara tienen de plazo para solicitar las ayudas para hacer frente a la crisis económica de la COVID-19.

La dotación de la subvención asciende a un máximo de 35.570 euros. Toda la tramitación correrá a cargo del Ayuntamiento y se debe presentar de forma telemática a través de la web www.ondara.org

Los interesados pueden ponerse en contacto con la oficina de la ADL de Ondara, para solventar cualquier duda o informaciíon que tengan al respecto.

El alcalde y concejal de Promoción Económica, José Ramiro recuerda que estas ayudas están enmarcadas en el Plan de Reactivación Económica, aprobado por el Ayuntamiento de Ondara, y se engloban en la campaña de Ondara Activa 'Activa el mode On-dara', con la que desde el Consistorio se pretende ayudar a los autónomos y pymes locales a paliar los efectos de la pandemia.

El objeto de estas ayudas es impulsar la actividad económica en el término municipal ondarense, otorgando liquidez a las empresas, mantenimiento de la actividad y empleo, y amortiguar la reducción drástica de ingresos provocada por la crisis de la COVID-19.

Por otro lado, proteger el interés general, actuando directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas para afrontar esta situación extraordinaria provocada por la COVID-19. Y velar porque una vez finalizada la crisis sanitaria se produzca lo antes posible una reactivación de la economía local, evitando que el impacto económico y social se prolongue en el tiempo.

Ramiro ha animado a los autónomos y autónomas locales a solicitar esta ayuda, que es un complemento para aquellos que no accedieron a la ayuda autonómica para autónomos convocada por la Generalitat el pasado mes de abril (la subvención local no es compatible con haber recibido la subvención autonómica).

La cuantía de la ayuda será de un mínimo de 600 euros a cada beneficiario. En el caso de que el importe de las solicitudes presentadas no supere la dotación presupuestaria para esta finalidad, se repartirá proporcionalmente al gasto realizado y justificado, siendo el máximo que se podrá conceder como ayuda 2.000 euros por solicitante.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, las pymes, micropymes, autónomos u otros colectivos sujetos a mutualidades y que cumplan los siguientes requisitos: a) Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, haber reducido la facturación correspondiente al mes de abril de 2020 al menos, un 50 por ciento respecto del promedio facturado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. b) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento decretado por el estado de alarma no se haya visto compensada por incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante. c) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de Ondara.

Quedan excluidas las personas físicas, pymes, micropymes,… en régimen de personas trabajadoras autónomas de la Seguridad Social, que hayan sido beneficiarias de las subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana por la COVID-19.