Vuelven las escuelas infantiles ante la incertidumbre de padres y madres

Se retoman las escuelas infantiles ante la incertidumbre de padres y madres. A pesar de que los datos ofrecidos a diario sobre la evolución del virus no aportan espacio para el optimismo, la Junta de Andalucía ha inaugurado este martes el primer ciclo de Educación Infantil en Jaén. Ha sido un paréntesis de seis meses en el que los niños y niñas no han podido contactar diariamente en las aulas con sus compañeros de clase. Para captar la imagen ante los medios de comunicación, el delegado territorial de educación y deporte del gobierno regional en Jaén, Antonio Sutil, ha escogido la Escuela Infantil 'Los Remedios' ubicada en el barrio de Peñamefécit de Jaén capital.

Antes de su entrada al centro educativo, Sutil atendía a los redactores para aportar confianza sobre la metodología a seguir de cara a garantizar el menor riesgo de contagio posible para un curso que, al menos inicialmente, se prevé más reducido en cuanto a alumnos y alumnas por el miedo de los padres y madres a que sus hijos e hijas puedan contagiarse y ser hilo conductor de otros posibles contagios familiares. Serán 142 centros educativos, entre públicos y privados conveniados con la Junta de Andalucía, los que funcionen en la provincia. Esto quiere decir que son 6 centros más que el curso pasado. Algo más de 4.700 son los alumnos que a día de hoy están matriculados para el curso 2020-2021.

"Decir también que a partir de hoy se vuelve a abrir el plazo que hay en septiembre para que siga creciendo el número. Son 200 plazas las conveniadas, por lo que hay 200 familias más para que tengan las bonificaciones de la Junta para favorecer la conciliación de las familias y la inserción de la vida laboral".

Menos alumnos

Cristina López es la directora de la Escuela Infantil 'Los Remedios' de Jaén. Confirmaba que el temor de los progenitores se ha traducido en un significativo menor trasiego en las aulas. Aun así, tranquilizaba a los progenitores asegurando que las medidas sanitarias serán muy estrictas para intentar evitar los contagios. Habrá grupos burbuja y horarios escalonados, entre otras cuestiones. También había resquemor entre el profesorado.

"Las seños tenían mucha incertidumbre, me han tenido todo el verano como loca. Intentando contestarle a todo lo que podía con la información que yo poseía. Hoy las he reunido en el patio y les he dicho lo que hay. Ellas están muy receptivas. También, las que fueron de riesgo ante el covid han sido valoradas y cada una tiene su informe de cómo tiene que protegerse".

El viernes se producirá la primera de muchas reuniones con padres y madres para ir abordando estas medidas que serán variables en función de la situación que se viva en cada momento.

Apoyo municipal

El concejal responsable del área en el Ayuntamiento de Jaén, Francisco Díaz, acompañado de la segunda teniente de alcalde María Cantos, ha asistido al acto de inauguración del primer ciclo de Educación Infantil en la capital recordando que el consistorio ayudará en las tareas de limpieza en los centros educativos y en lo que se estime oportuno en cada momento durante el curso.

"El Ayuntamiento más endeudado de España ha sido el Ayuntamiento que no ha planteado jamás ningún problema para encargarse de la organización y de la limpieza extra que necesitan los colegios en base a la diligencias sanitarias que nos están enviando desde la consejería de salud de la Junta de Andalucía".

La fase educativa puesta en marcha este martes supone la primera de ellas y abarca las edades de 0 a 3 años. También servirá como conejillo de indias para contemplar las fortalezas y debilidades de las aulas jiennenses a la hora de contener los contagios por Covid-19 entre los escolares. Las escuelas infantiles, según el gobierno regional, serán entornos seguros tanto para los educadores o personal como para los propios alumnos. Se contemplan medidas como turnos en el comedor, que la comida se sirva en la misma aula o turnos para salir al recreo.