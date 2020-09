Martí March: "La entrada al colegio no se puede aplazar más"

Martí March defiende que la entrada a las aulas no se puede retrasar más y que hay que volver a las clases. El conseller de Educación asegura las ratios bajarán de forma importante, en Infantil y Primaria no se llegará a los 20 estudiantes por aula. En el caso de Secundaria, Bachiller y Formación Profesional, habrá unos 15 alumnos por clase, ya que la enseñanza será semipresencial en días alternos.

Ha comparecido este martes en un pleno del Parlament extraordinario a petición del PSIB para explicar el nuevo curso escolar marcado por la pandemia. Insiste en que es importante que los alumnos vuelvan a las aulas después de que el pasado mes de marzo se cerraran las escuelas por la pandemia.

Las clases comienzan el 10 de septiembre, y en Infantil y en Primaria podrán tener unas ratios de menos de 20 alumnos por aula. Defiende que las ratios bajarán de forma importante, hasta segundo de la ESO la enseñanza será totalmente presencial, aunque con distancias de seguridad, mascarillas obligatorias y grupos estables de alumnos.

A partir de segundo de la ESO las clases serán semipresenciales y los alumnos irán a los centros en días alternos, por lo que, según el conseller, las ratios serán de 15 alumnos por aula.

Admite que las clases comenzarán con la máxima seguridad y calidad. Recuerda que se han invertido 50 millones a través del Fondo Covid para poder contratar a 563 nuevos profesores. En todo caso sostiene que el riesgo cero no existirá.

Por su parte, la diputada del PP, Núria Riera, ha criticado la gestión del Govern por haber improvisado y ha reclamado pruebas PCR para todos los docentes, así como una bajada de los precios de comedor.

