El Cristo más alto de España protagonizará un espectáculo visual nunca visto en la capital

El miércoles día 2 de septiembre, a partir de las 22:30 horas, tendrá lugar en el Cristo del Otero, "el más alto de toda España, el segundo de Europa y uno de los que más en el mundo", apuntó la edil de Cultura, Turismo y Fiestas, Laura Lombraña, protagonizará un espectáculo visual, "nunca visto en la capital y diseñado 100% por profesionales palentinos", agregó.

Y es que la obra cumbre de Victorio Macho servirá de pantalla para proyectar un videomapping, "que, inspirado en las famosas sombras chinas que se empezaron a utilizar en el pasado siglo III en la dinastía Han, y que es hoy en día una de las manifestaciones más vanguardistas del arte contemporáneo", apuntó la concejal, con el que se pretende dar la vuelta al mundo, "al igual que hace unos meses sucedió con la del Cristo Redentor del cerro del Corcovado en Río de Janeiro", explicó.

Esta propuesta será, además, "un homenaje a los que ya no están, a los que han superado la COVID-19 y a los que han estado en primera línea de batalla, mediante una creación digital que va a llamar poderosamente la atención de propios y extraños", manifestó Lombraña, o lo que es lo mismo, "un ejemplo claro de eso que decía el viernes que debemos tener todos presentes en estos momentos: hacer cosas con belleza".

La cara del símbolo más reconocido y reconocible de nuestra querida ciudad, de la escultura de Cristo más alta de todo el país, se convertirá durante unos 20 minutos, aproximadamente, "en lienzo para dar rienda suelta a la creatividad de dos jóvenes palentinos, que, a su vez, servirá de vehículo para mostrar toda la solidaridad de la sociedad palentina con los familiares de las víctimas y el agradecimiento a todos los trabajadores esenciales", aseguró la edil.

Espectáculo 100% palentino.

Los encargados de diseñar el videomapping han sido varios jóvenes palentinos. Una de las diseñadoras es Vanesa Fernández Calle, experta en animación 3D, nacida en Palencia en 1990, y que ha trabajado en la animación de varias películas como Peter Rabbit 2, Jumanji the next level, Maléfica, El rey león o Wonder Park.

Por su parte, Carlos Merino Ontañón, técnico superior en Audiovisuales, nacido en 1997, ha trabajado en la elaboración de varios videomappings. Es creador de Cmcharlie2 Producción Audiovisual y Técnico colaborador en audiovisuales de ARIS S.L. y AV Sistemas.

La música de esta propuesta visual única también corre a cargo de músicos palentinos. En concreto, de Elena Hidalgo y Enrique Payo.

La concejal de Cultura, Turismo y Fiestas mostró sentirse "orgullosa de que este trabajo esté realizado por jóvenes palentinos" y defendió que "Palencia tiene la suficiente calidad para enfrentarse a este tipo de retos".

Disfruta del evento de manera segura.

Con el objetivo de que el evento se desarrolle de manera segura, Policia Local cortará el acceso al cerro y reforzará la vigilancia en los entornos para evitar aglomeraciones.

De forma simultánea, se podrá seguir el espectáculo en directo desde la Plaza de la Inmaculada donde se ha instalado una pantalla gigante y se ha acotado un recinto para mayor seguridad, "al cuál sólo se podrá acceder mediante invitación, previamente recogida en el Punto de Información de la Plaza Mayor", explicó Lombraña.

También se podrá ver en directo a través de la página web del Ayuntamiento, el canal de la institución en YouTube y los perfiles oficiales de la misma en las principales redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

Dicha retransmisión será compartida por los principales medios de comunicación locales con el objetivo de que llegue a todos los palentinos.

"En definitiva, tradición y vanguardia, vanguardia y emotividad, unidas para mostrar la cara más solidaria de los palentinos y, al mismo tiempo, dar a conocer a nivel mundial que nuestra ciudad cuenta con una de las esculturas más altas del mundo, la que más de todo el país, haciendo que Palencia se encuentre veinte metros más cerca del cielo que el resto", sentenció.