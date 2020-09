María Chivite: "No se trata de poner más restricciones, sino de que cumplamos las que hay sobre la mesa"

La presidenta navarra María Chivite (PSN), ha sido la primera invitada de 'La entrevista de SER Navarra", en la que ha incidido en algunos de los temas que más preocupan a la ciudadanía navarra.

'Vuelta al cole'

La presidenta María Chivite ha insistido en que la vuelta al cole es segura, aunque el "riesgo cero no existe". Ha aseverado que no se plantean el cierre de los colegios, a pesar de la alta incidencia de COVID-19 en áreas como la de Tudela: "Tenemos datos sobre todo con lo que tiene que ver con Tudela que nos preocupan, pero todavía no es algo que nos planteemos. Es muy importante que los niños vuelvan al colegio, no solo desde un punto de vista educativo, sino también desde un punto de vista social".

La presidenta navarra ha descartado la realización de PCR a todo el profesorado y alumnado navarro y ha apostado por un cribado selectivo a aquellos profesionales vulnerables o en aquellos centros situados en zonas con una alta incidencia de COVID-19. Ha aseverado que los resultados de la Universidad Privada -2 positivos de 3.200 PCR- reafirman la "política de testeo y rastreo del Gobierno foral: lo primero las personas que tengan síntomas y lo segundo, todos sus contactos estrechos, porque hacer PCR de manera masiva sin ningún otro criterio que a la población en general, vemos que no tienen mayores resultados".

Pandemia de COVID-19

La presidenta María Chivite ha insistido en que el sistema sanitario navarro está preparado para hacer frente a una segunda ola de la pandemia. A pesar del incremento de positivos en la Comunidad foral, ha clarificado que "no se puede comparar la situación actual con la que teníamos en marzo o abril porque en abril teníamos alrededor de 500 personas en el hospital y en estos momentos creo que no llegamos a setenta".

Ha advertido sobre la relajación de las medidas de prevención en los ámbitos social y familiar, que es donde se están detectando la mayoría de nuevos positivos. Por ello, no apuesta por la adopción de medidas más restrictivas, sino porque se cumplan las que ya están establecidas.

En cuanto a las residencias de mayores y los centros de discapacidad, María Chivite ha anunciado que se va a realizar un testeo masivo entre el 2 y el 10 de septiembre con pruebas PCR y Elisa para conocer el grado de incidencia y de inmunidad de los residentes. El testeo también se va a ampliar a los profesionales.

En unos días también se dispondrá del informe sobre la actuación de las residencias durante la pandemia, que ha realizado una auditoría externa.

Cuentas de la Comunidad foral

El Gobierno foral reconoce una caída de la recaudación que puede rondar el 20%, pero la presidenta ha aseverado que "entre el dinero del Gobierno de España -unos 160 millones de euros a lo largo de este año-, lo que teníamos de remanente yla reorientación de partidas presupuestarias... Bueno, hay tensiones de tesorería, pero por ahora, lo estamos afrontando bien sin hacer ningún tipo de recortes".

En este punto, ha considerado clave la cuestión del endeudamiento. Por el momento, el objetivo de déficit de Navarra es de un 2,3% "revisable al alza". En cuanto a las críticas de la oposición -Navarra Suma- que exige que ese porcentaje se eleve del mismo modo que ha ocurrido con Euskadi, Chivite ha respondido que Euskadi ha tenido una caída de la recaudación mucho mayor que Navarra. Asimismo, ha explicado que "Navarra pedirá lo que necesite. Lo que no vamos a hacer es pedir un endeudamiento que no sea responsable porque luego hay que devolverlo. "

Sí ha reconocido que van a estudiar algunas medidas impositivas, pero no considera "razonable" subir los impuestos a las familias y empresas.

ERTE

La presidenta María Chivite ha asegurado que "está sobre la mesa" la prórroga de los ERTE en los sectores de hostelería, hotelería, ocio nocturno y turismo, dada la situación que atraviesan.

La entrevista se puede volver a ver y escuchar de manera íntegra en nuestra web, sernavarra.com