Italia, frontera sentimental

En mayo de 2018 se presentó al público Italiatxiki, asociación de carácter social y cultural que lleva un par de años organizando actividades alrededor del cine, la literatura, los eventos al aire libre y, como no podría ser de otra forma, la gastronomía. Aunque propuestas como Mosaico Italiano, que permiten conocer grandes obras a menudo desconocidas del cine italiano, ya estén consolidadas en nuestra agenda cultural, el objetivo inicial de los fundadores era bastante sencillo: “Creamos la asociación movidos por la inquietud y las ganas de conocer a más italianos. Porque contrariamente a lo que ocurre en otras provincias, no teníamos mucho contacto entre nosotros”.

Además, en este trabajo de acercar la cultura italiana a nuestra tierra, lo hacen desde una perspectiva absolutamente transfronteriza, celebrando sus eventos tanto en Gipuzkoa como en Iparralde: “Para nosotros lo transfronterizo fue natural. Entre los que fundamos el grupo, ya estamos repartidos a ambos lados de la frontera. Y debido a las características de nuestra asociación, de querer ser el punto de unión de vascos con italianos, nos parecía lógico incluir los dos lados de la muga”.

Francesco llegó a Euskadi en 2005 y, en aquella época, no toda la gente de su entorno familiar y social entendió bien por qué se atrevía a venir aquí: “La imagen de Euskadi ha cambiado mucho. Pero hace 15 años, muchos amigos me preguntaron si estaba loco. Se imaginaban un sitio donde caían bombas por la calle”. Además de esas connotaciones negativas que esperemos estén superadas, también existe cierta ignorancia sobre la cultura vasca: “Aunque la imagen ha cambiado a mejor, Euskadi como tal sigue siendo bastante desconocido. Muchos lo siguen asociando directamente al tópico español de sangría y toros.”

Sin embargo, parece que en los últimos años el interés en estrechar relaciones italovascas no hace más que crecer. Concretamente, en el mismo año en que se inauguraba Italiatxiki, la Agencia Vasca de Internacionalización abrió una sede en Milán, con el objetivo de acompañar a empresas vascas e italianas en la aventura de adentrarse en un mercado nuevo. Por su parte, Italiatxiki no excluye la posibilidad de desarrollar un ala económica algún día: “De momento somos una asociación cultural, y además somos muy jovencitos, nacimos hace dos años. Pero para el futuro no descartamos nada, habrá que ver como se desarrollan las relaciones entre Euskadi e Italia”.

A pesar de su tamaño reducido, la asociación ya ha probado de sobra una gran reque nos ha sobrevenido a todos, el invitado de honor era Giovanni Impastato. Giovanni es el hermano del activista antimafia Peppino Impastato y asesinado precisamente por la mafia. El evento iba a contar además con la presencia de Iñigo Domínguez, corresponsal en Roma durante más de 15 años y experto en el fenómeno mafioso en el país transalpino: “No fue nada complicado conseguir que Giovanni accediese a venir. Una vez que entramos en contacto con la asociación Liberamente, que se encarga de recuperar material de la mafia para darle uso social, la conexión fue inmediata. Nuestro objetivo con este evento era acercar la realidad de la mafia a Euskadi y hacerlo en profundidad, porque la imagen hollywoodiense en ocasiones lo glamuriza y casi lo convierte en un mito, y en un mito positivo además”.

Visto el interés general de la agenda propuesta por Italiatxiki desde que comenzó su andadura, desde nuestra sección, La Muga, no nos queda más que esperar y desear que puedan retomar su actividad social y cultural cuanto antes.