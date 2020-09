Rodas, la mejor playa del mundo...por una casualidad

¿Y si lo de Rodas como mejor playa del mundo, no fuese sino un maravilloso error?. El 16 de febrero de 2007 el periodico británico The Guardian publicaba una lista con las diez mejores playas del planeta a cargo del periodista especializado en viajes Gavin McOwan. Entre ellas, en el número 1, figuraba la viguesa playa de Rodas, en las Islas Cíes. Una circunstancia que fue celebrada por el gobierno municipal de entonces quien explotó la noticia promocionando al máximo las bondades del archipiélago vigués llegando incluso a colocar señales por la ciudad celebrando la elección. La repercusión mediática fue inmediata. Desde entonces la fama de las islas Cíes que, todo hay que decirlo, ya eran conocidas y contaban con miles de turistas al año ( especialmente los meses de verano) han experimentado un crecimiento exponencial y cada vez son más los turistas que se acercan a Vigo para conocerlas (aunque hay estrictas limitaciones de aforo por formar parte de un parque nacional). Además la publicación fue, de algún modo, el detonante para que se lanzase la idea de que las Islas Cíes fuesen reconocidas por la Unesco como patrimonio universal alimentando todavía más el colosal mito de Rodas como mejor playa del mundo. La playa y su isla se han convertido a día de hoy en un fenómeno turístico tras el boom provocado inicialmente por un ranking publicado en The Guardian que !oh my god! no era tal, como ha reconocido el propio periodista Gavin McOwan en una entrevista en Televigo en donde ha revelado la verdadera historia de esa elección. McOwan asegura que todo fue fruto de la “casualidad” y el “azar”. Como especialista en viajes, cuenta que elaboró “por encargo” una lista con las diez mejores playas del mundo para el periodico pero sin establecer posiciones y por tanto sin elegir cual era la mejor, simplemente destacando las cualidades de cada una de ellas que las hace únicas. Sin embargo esa selección se convirtió en ranking no intencionado cuando el editor del rotativo, que nunca ha estado en Vigo y por tanto tampoco en las Cíes, ordenó las playas del 1 al 10 “al azar”, situando a Rodas en lo más alto de la lista “porque fue la foto que más le gustó”. A pesar de que “los números -asegura McOwan- no significan nada” lo cierto es que la lectura que se le dio fuera sí le concedió ese valor y por tanto para todos The Guardian había elegido a Rodas como la mejor playa del mundo. Pero lo cierto es que el autor nunca escribió que Rodas fuese el mejor arenal del planeta a pesar de destacar las virtudes de una playa que es “como el Caribe hasta que uno mete el dedo del pie en el agua” describiendo al arenal como "una perfecta media luna de suave y pálida arena, rodeada por pequeñas dunas que cobijan una apacible laguna de cristalina agua de mar". En su artículo, además, afirmaba que Las playas de la costa gallega “son más atractivas que las del Mediterráneo". Con todo, “el bien” ya estaba hecho y para muchos Rodas es la mejor playa del mundo con o sin ranking