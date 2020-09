La comunidad educativa envía un mensaje de tranquilidad y de prudencia en la vuelta a las aulas

Los directores de varios centros educativos de Andújar muestran su preocupación e incertidumbre por los cambios que se están produciendo ante el inicio del curso académico 2020-2021 como consecuencia de la pandemia del Covid-19, a la vez que llaman a la prudencia, al optimismo y a la seguridad. Destacan el trabajo que se ha venido realizando por parte de los equipos directivos durante todo el verano y declaran que tratarán de aplicar de la mejor manera posible las nuevas medidas establecidas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para garantizar la seguridad de los alumnos, profesores y el resto de personal no docente en la vuelta a las aulas.

De igual modo, los directores de estos centros educativos coinciden en señalar que algunas de las medidas adoptadas llegan mal y tarde y reclaman una mayor dotación en medios humanos y materiales.

En este sentido, la directora del CEIP San Eufrasio, Mari Luz Toledano, en declaraciones a SER Andújar, remarca que el equipo directivo de este centro ha trabajado en la elaboración del protocolo Covid que ha venido desarrollando durante julio y agosto. “A día de hoy, todavía no nos han hecho las pruebas PCR, no tenemos los medios suficientes para afrontar esta nueva situación y, que en su día, la Junta de Andalucía se comprometió dotar a cada uno de los centros”, indica.

Toledano declara que, a pesar de todo, el colegio público San Eufrasio se considera, en sus palabras, privilegiado dado que la ratio de matriculación, que siempre ha sido baja, de ocho a diez alumnos se ha convertido en un factor positivo dado que se podrá distribuir sin problemas al alumnado en unas amplias instalaciones. “En cuanto a la vuelta al colegio, pese al miedo ante la actual situación, somos optimistas. Son los equipos directivos los que están haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad porque no nos han dotado de medios”, incide.

Por su parte, el director del colegio “Virgen de la Cabeza” de los Padres Trinitarios, José Fontalba, considera que hay muchas cuestiones de las planteadas que van a ser difíciles de implementar y que pueden suponer, a su juicio, incluso, “un riesgo” ejecutarlas teniendo en cuenta las infraestructuras de este centro de enseñanza concertado donde el espacio es mínimo ante el elevado número de alumnos matriculados. “Estamos hartos de recibir documentos con indicaciones, pero lo que realmente nos hace falta son medios”, asevera.

Fontalba esgrime que el centro tiene elaborado el protocolo Covid donde se han secuenciado las entradas y salidas y los desplazamientos internos. Además, de la planificación de las zonas de recreo, el uso de mascarillas y de geles. No obstante, afirma que no se va a escatimar en esfuerzos para la prevención y hacer lo más segura la vuelta al colegio

Por otro lado, el director del colegio Virgen de la Cabeza dice que en los centros concertados no se han dotado de horas al claustro de profesores para la coordinación del Covid-19. Fontalba también subraya que existe una gran incertidumbre por parte de los padres, que por razones sanitarias o por miedo, se plantean llevar o no a los escolares al centro. “Nosotros sin un aumento de plantilla no podemos atender a los menores que se queden en casa, dado que el profesor en su horario habitual deberá de impartir clase a los alumnos presenciales, y, por tanto, consideramos que es necesario una mayor dotación de personal”, concluye.