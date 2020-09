El proper 8 de setembre, L’Aquàrium de Barcelona compleix 25 anys. El centre marí més gran del món en quant a fauna del Mediterrani va obrir les seves portes per primera vegada en un dia com aquest del 1995 i, des d’aleshores, s’ha esforçat per tenir cura del mar i de les nombroses espècies que hi viuen en ell alhora que ha divulgat el seu coneixement i ha educat a la població en el respecte i la protecció que s’ha de tenir d’aquest medi avui per continuar gaudint-lo demà. Aquests valors sumats al de la investigació han fet que sigui considerat Centre de Conservació Marina del Mediterrani i li ha valgut el reconeixement de diverses institucions nacionals i internacionals.

La celebració d’aquest 25è Aniversari s’ha vist afectada per la pandèmia de la Covid-19 que ha obligat a modificar la programació d’activitats previstes i tot i que L’Aquàrium no podrà compartir aquesta efemèride amb els ciutadans de Barcelona com li hagués agradat, no s’ha oblidat d’ells i els ha preparat una sorpresa: el 8 de setembre, tots els nens fins a 10 anys tindran l’entrada gratuïta amb la compra d’una entrada d’adult. El tiquet haurà d’adquirir-se a guixeta i acreditar l’edat del menor.

37 milions de visitants

En aquests 25 anys, L’Aquàrium de Barcelona ha rebut la visita de 37 milions de persones, que han pogut observar com els seus professionals protegeixen i alimenten les més d’11.000 espècies que hi habiten. En aquest sentit, als aquaris del centre marí han nascut 2.500 nous éssers vius i s’han consumit més de 360 tones d’aliments (l’equivalent al pes del Calypso, el vaixell d’investigació del Jacques Cousteau).

Aquesta protecció del fons marí i de les seves espècies, així com la divulgació del seu coneixement i l’educació en valors com el respecte i la conservació són les tasques més importants que el centre realitza dia a dia i que han fet que sigui considerat Centre de Conservació Marina del Mediterrani. Així, seguint el lema ‘Conèixer per estimar i estimar per protegir’ participa en programes de protecció d’espècies com la sèpia (Projecte Sèpia), l’eriçó de mar, el cavallet de mar, el llamàntol o el coral i projectes, cursos i seminaris, que tenen com a objectiu principal

l’intercanvi de coneixements. Igualment, forma a futurs biòlegs a través dels convenis de pràctiques que té establerts amb les diferents universitats i comunitats educatives.

En l’àmbit de la investigació, col·labora amb organitzacions nacionals i internacionals com el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i forma part de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA). Aquest any, la seva trajectòria científica i divulgativa, així com el seu compromís amb el medi ambient li han valgut per entrar a formar part de la World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), l’aliança mundial d’associacions regionals, federacions nacionals, zoos i aquaris dedicada, des del 1935, a la cura i conservació d’animals i els seus hàbitats arreu del món.

En aquesta línia de treball, enguany, L’Aquàrium de Barcelona ha fet més gran el seu compromís amb la protecció del medi ambient instal·lant 1.380 plaques fotovoltàiques, que proporcionen el 12,5% del consum d’energia de l’espai. Aquest percentatge suposa una reducció de 543 tones anuals de CO², una quantitat per la que serien necessaris 27.000 arbres per absorbir-la.

Empresa turística sostenible

Tota aquesta tasca li ha servit per obtenir el reconeixement de Biosphere, que l’ha acreditat recentment com a empresa turística sostenible a nivell internacional per garantir el compliment dels principis de sostenibilitat i millora continua. L’Aquàrium de Barcelona és una de les primeres 50 empreses de la ciutat en aconseguir aquest segell.

Millora de les instal·lacions

Aquest present, malgrat l’actual situació d’incertesa provocada per la pandèmia de la Covid-19, fa que L’Aquàrium afronti el futur amb confiança. El passat mes d’abril, l’Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) va ampliar en 12 anys el contracte de la concessió del centre marí, per la qual cosa serà a Barcelona fins l’any 2039. La societat Aspro Ocio, que gestiona aquest equipament, vol que segueixi sent un centre de referència en la conservació de la fauna marina i ja té previst dur a terme una millora de les instal·lacions tant bon punt sigui possible.

Regal pels nens que compleixin fins a 10 anys

De moment i al marge del ‘regal’ que el proper 8 de setembre L’Aquàrium de Barcelona farà a la ciutat de Barcelona per celebrar els seus 25 anys, el centre marí mantindrà fins a final d’any, la promoció per la que els nens que compleixin fins a 10 anys durant el 2020 tindran l’entrada gratuïta durant tota la setmana del seu aniversari.