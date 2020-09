El UCAM Murcia CB presenta a Conner Frankamp con el calendario para la 2020/21

El UCAM Murcia Club Baloncesto iniciará la Liga Endesa 2020/2021 ante MoraBanc Andorra, al que visitará el domingo 20 de septiembre a las cinco de la tarde, mientras que el primer partido del curso en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura será el jueves 24 a las siete de la tarde contra el Movistar Estudiantes.

La ACB ha dado a conocer este miércoles el calendario de la competición, que arrancará dentro de tres fines de semana. El UCAM CB, que disputó su último encuentro del pasado curso el 7 de marzo -ese día perdió por 72-87 ante el MoraBanc en casa-, volverá a competir casi seis meses y medio después y lo hará precisamente contra el cuadro del Principado en el pabellón Gobierno de Andorra.

El Iberostar Tenerife, como local; y el TD Systems Baskonia, que es el vigente campeón, como visitante, serán los siguientes rivales de los de Sito Alonso.

Las visitas del Barça y el Real Madrid a Murcia, que son los dos partidos más esperados por parte de la afición, llegarán en las jornadas 8 y 25 a finales de octubre de 2020 y a comienzos de marzo de 2021, respectivamente, obviamente sin saberse todavía si sería con o sin público en las gradas.

Este año, al haber 19 participantes en la Liga Endesa, en cada jornada descansará un equipo y al UCAM CB le tocará hacerlo en la novena (31 de octubre-1 de noviembre) y en la vigésima (16-17 de enero). La fase regular concluirá el fin de semana del 1 y 2 de mayo con el UCAM CB visitando al Herbalife Gran Canaria.

Conner Frankamp viene a aportar liderazgo

Conner Frankamp, base estadounidense que ha llegado este verano al UCAM tras ser el máximo anotador en la liga griega con el Rethymno BC, ha afirmado en su presentación que pretende "aportar capacidad de liderazgo" y que afronta "un gran paso" en su carrera.

Frankamp, de 25 años y 1,85 metros de estatura y natural de Wichita, ciudad del estado de Kansas, es el relevo de Askia Booker y está llamado a ser el referente ofensivo de los universitarios. Sus 21 puntos y 4,1 asistencias por partido en sus 19 encuentros en la máxima categoría del baloncesto heleno son su aval y en los dos primeros partidos de pretemporada ya ha mostrado de lo que es capaz al liderar al cuadro que entrena Sito Alonso con 16 puntos contra el Baxi Manresa y 23 frente al Barça.

Frankamp ha hablado de cómo se llevó a cabo su fichaje: "Escuché cosas maravillosas de este equipo y de esta ciudad. En cuanto me hablaron del proyecto me comuniqué con Clevin Hannah, quien salió del mismo equipo que yo y estuvo en Murcia y él me contó cosas buenas, por lo que me decidí muy pronto".

Precisamente a Clevin Hannah, actual base del MoraBanc Andorra, se enfrentará en la primera jornada de la Liga Endesa 2020/2021. "Quiero jugar contra los mejores bases y aquí en España están algunos de los mejores de Europa", ha apuntado el director de juego universitario, quien por su forma de jugar se ha fijado especialmente en el canadiense Steve Nash, ya retirado.

Tras varias semanas de trabajo, el base norteamericano se siente "muy bien". "La ciudad es muy bonita, la gente me está tratando muy bien... y en cuanto a mis compañeros, en poco tiempo he hecho grandes amigos dentro de la plantilla y los entrenadores son geniales", ha manifestado.

El número 33 tiene muy claro a qué ha venido. "Quiero aportar la capacidad de liderazgo que tengo. En principio voy a jugar de base, pero haré lo que me pida el entrenador", ha comentado este jugador que, además de en Grecia, estuvo en Bulgaria con el BC Beroe.

"Es un gran paso para mi carrera venir a España y deseo poder desarrollar mi juego, hacerlo lo mejor posible... y todo lo bien que me vaya a mí será porque el equipo lo está haciendo muy bien", ha indicado. Comparando el baloncesto en Grecia y en España, dos potencias europeas del deporte de la canasta, ha remarcado que "las dos ligas son muy físicas y muy duras".

"Tienes que estar mentalmente muy concentrado todo el tiempo porque el juego va cambiando durante muchos momentos y la de España es la mejor competición de Europa, a la cual espero adaptarme rápidamente", ha añadido Frankamp, quien disputará su primer partido en Murcia este jueves a las ocho y media frente al Unicaja de Málaga. El choque, a celebrar a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes, será el tercer de la pretemporada para los de Sito Alonso.