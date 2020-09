El Betis de Pellegrini parece ir progresando

No ha sido mala la imagen que ha dejado el Betis de Pellegrini en su segundo amistoso de esta atípica pretemporada. Ante el Almería, el equipo mostró algunas de las señas de identidad que quiere el nuevo técnico, como llevar la iniciativa del juego, hacer una presión alta y mantener a los dos centrales y a los dos mediocampistas de cierre detrás del balón para evitar que el rival te sorprenda. Y es que disminuir el número de goles encajados por el Betis es uno de los propósitos del técnico chileno.

Ha sido una buena noticia también que el Betis le haya sacado partido al balón parado. Y es que ha sido a la salida de un córner sacado por Canales como llegó el primer tanto bético, gracias a un impecable cabezazo de Bartra. El propio Canales pudo hacer el segundo tanto antes del descanso pero la pelota se estrelló en la base del palo. Y así, con dominio absoluto del Betis y superioridad clara, acababa la primera mitad.

En la segunda, el partido bajó algo de nivel pero hubo más ocasiones. Borja Iglesias, definitivamente, no está teniendo suerte en el Betis y su carencia de goles posiblemente le impidan tener la confianza necesaria ante la portería rival. Hasta tres oportunidades de gol llegó a desperdiciar, especialmente la última, cuando en el mano a mano ante el guardameta del Almería, no supo hacer el gol.

Ya en ese periodo del partido habían debutado Claudio Bravo y Martín Montoya. Se había vuelto a poner la camiseta del Betis -se estrenó la equipación morada, por cierto- William Carvalho, y estaban en el campo dos canteranos que han causado una buena impresión: Paul y Aitor Ruibal. El primero es un centrocampista muy fuerte físicamente, que parece tener claro siempre lo que hacer con el balón; el delantero, además de dejar algunos detalles interesantes, cerró el partido con un zurdazo que envió a la misma escuadra en el último minuto del partido.

No hay que olvidar que enfrente estaba un equipo que no va a competir este año en Primera División, que el Almería está en Segunda, pero no ha sido mala la imagen mostrada por el Betis en su segundo amistoso. Sin apenas dinero para fichar, el Betis difícilmente va a poder reforzarse mucho más en este mercado, si tampoco se produce la salida mediante un gran traspaso de alguno de los actuales miembros del plantel. Así que el trabajo de Pellegrini va a ser fundamental. Por lo visto ante el Almería, hay trabajo de entrenador, pero el fútbol, el de verdad, ni siquiera ha empezado todavía.

FICHA TÉCNICA:

Betis: Joel Robles (Claudio Bravo, min. 62); Emerson (Montoya, min. 77), Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez (William Carvalho, min. 77), Guardado (Paul, min. 62), Canales (Aitor Ruibal, min. 77); Joaquín (Lainez, min. 62), Juanmi (Tello, min. 46) y Borja Iglesias.

Almería: Lluis Tarres; Corpas, Romera, Peybernes, Jean Marco; Albiar, Aguza, Callejón, Chema Núñez; Fermín y Ramazzani.

Goles: 1-0, 27' (Bartra); 2-0, 92' (Aitor Ruibal).

Incidencia: partido amistoso disputado a puerta vacía en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella.