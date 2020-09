Los médicos de Atención Primaria le dan un ultimátum a la Conselleria de Sanidad

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana ha hecho público un comunicado durísimo contra la conselleria de Sanidad, a la que acusan de haber hecho oídos sordos a sus reivindicaciones básicas de personal y medios. Como explica la portavoz del foro, María Angeles Medina, no se trata solo de más personal sanitario, también hacen falta administrativos, o medios tecnológicos tan básicos como teléfonos y centralitas para evitar el colapso en la atención primaria.

Un colapso que está provocando tensiones en los centros de salud, y aumento de las agresiones verbales, porque los pacientes no entienden por qué no se les puede atender como siempre. Medina apunta que desde el Foro han enviado propuesta a la conselleria, pero no han sido atendidas, por eso quieren que les atienda personalmente la consellera Ana Barceló y la directora general de Asistencia Sanitaria, para que escuchen de primera mano cómo se vive el día a día, que empeorará con la llegada del otoño.

Entre las reivindicaciones también está la limitación de 30 pacientes por día para cada médico, y que se les compense económicamente por el sobreesfuerzo realizado en los últimos meses. Si no se atienden esta reivindicaciones se plantearán medidas más contudentes. Medina no quiere hablar de huelga ni de paros todavía, por responsabilidad, y porque confía en que se abra una vía de diálogo real que evite dar un paso más.

LAS DIEZ PETICIONES DE LOS MÉDICOS

Estas son las peticiones que el Foro de Médicos de Atención Primaria ha remitido a la conselleria de Sanidad:

1. Pedimos que la Consellera y la Directora General de Asistencia Sanitaria nos reciban personalmente en el plazo máximo de una semana para trasladarles las propuestas y las acciones que se llevarán a cabo en el caso de no atenderlas de modo urgente.

2. Solicitamos a la consellera el gesto de visitar centros de salud y pulsar la situación con los compañeros. Que este gesto forme parte de una campaña que prestigie la Atención Primaria de manera pública, informando a los ciudadanos de la ingente y fundamental labor que los médicos de primaria realizamos. Si no es así, se deberá informar de forma clara a la población de que esa es la causa principal por la cual no se puede atender su solicitud de asistencia sanitaria.

3. Pedimos se refuercen y empoderen los mostradores con dotación de recursos humanos y medios tecnológicos para dar la accesibilidad que los ciudadanos demandan.



4. La burocracia inducida desde otro nivel asistencial debe recaer fuera de nuestras consultas, y exigimos directrices claras para la desburocratización y enfrentarnos a este cambio de cultura asumida desde hace tiempo tanto por otros especialistas como por los usuarios y en general todo el sistema.



5. Exigimos que las agendas de los médicos estén acotadas a 30 pacientes máximo, y los cupos se correspondan con la legalidad vigente, no es posible atender adecuadamente y con garantías a los ciudadanos sin riesgo para la salud de ambos, médicos y pacientes. 6. Exigimos que los PAC/PAS permanezcan abiertos las 24 horas del día.



7. Demandamos se refuercen las medidas de seguridad en los centros de salud, con vigilantes de seguridad que garanticen nuestra integridad física y psicológica.



8. Exigimos se implemente un Plan de Choque mediante médicos voluntarios que deseen colaborar en las agendas COVID-19 y se saque esta tarea de nuestras agendas de pacientes agudos y crónicos. Ya que nosotros mismos somos mayoritariamente los rastreadores y ante el argumento de que no se pueden hacer nuevas contrataciones, que se separe esta tarea y remunere aparte.



9. Al igual que en otras siete CCAA, merecemos una compensación económica por estos meses de sobreesfuerzo, que se acumula al que ya de por sí era inasumible, y así lo exigimos.

10. Es imprescindible se apremie en el proceso de la transformación digital, tanto los destinados a favorecer la accesibilidad y la asistencia sanitaria, como aquellos que pueden favorecer al usuario auto certificar su estado de salud. Es incuestionable que el médico no es el responsable de emitir certificados sobre la exención de asistencia presencial escolar, ni de otros tipos”