Los voluntarios de Protección Civil sensibilizarán a los adnamantinos en las "no fiestas" de Almazán

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, han presidido una reunión por videoconferencia de la Junta Local de Seguridad de la villa adnamantina para coordinar a la Policía Local y a la Guardia Civil de cara a las “no fiestas” de la Bajada de Jesús que debían celebrarse durante estos días y que hubieran tenido sus puntos álgidos en el pregón de mañana y en la noche del próximo domingo con la procesión de la bajada y el tradicional espectáculo pirotécnico.

El programa festivo no se llevará a cabo por culpa de la covid-19 y el programa religioso, aunque no se ha suspendido, se desarrolla con arreglo a todas las prerrogativas dispuestas por la autoridad sanitaria para evitar la expansión de la enfermedad. De hecho, la Subida de Jesús se celebró el pasado viernes. Además de los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Local ha participado en la reunión el secretario territorial de la Junta de Castilla y León, Rafael Medina, quien ha recibido la petición de que los voluntarios de Protección Civil de la provincia colaboren durante estos días en las tareas de información y sensibilización de la población de la localidad para evitar que se incumplan las normas sanitarias básicas.

Tal y como manifestó en Soria la directora general de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, se quería contar con el centenar de voluntarios de la cuatro agrupaciones y asociaciones de Protección Civil de la provincia para informar a la población sobre todos los protocolos que ha de llevar a cabo la ciudadanía para evitar la expansión del coronavirus. Los voluntarios podrán ponerse en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad para requerir su presencia si algún ciudadano no cumple con las medidas de protección.

El teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Andrés Velarde, ha informado de que el pasado sábado se produjeron algunas denuncias a jóvenes que estaban realizando “botellón” en Almazán, algo que ha sido valorado muy positivamente por la Policía Local de la villa puesto que ha servido “como toque de atención y ha venido muy bien de cara a evitar que se repitan”. En esta línea se trabajará de forma coordinada con la Policía Local durante estos días de “no fiestas” en la que habrá refuerzos con la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). Según Jesús Cedazo, muchos de los veraneantes se han ido ya después de este último fin de semana dado que no se iban a celebrar las fiestas pero “siempre es bueno controlar que no se produzcan aglomeraciones no permitidas que pueden echar por tierra el esfuerzo realizado por la ciudadanía para luchar contra los contagios”.

Por su parte, Miguel Latorre ha señalado que la suspensión de todas las fiestas, “no ha supuesto mayores problemas gracias al comportamiento ejemplar de los sorianos y sorianas. Pero no es el momento de relajarse, no podemos tirar por la borda todo lo que se ha conseguido”. Por este motivo, ha apelado a la “responsabilidad de los adnamantinos y adnamantinas porque van a llegar días que otros años han sido de fiesta en los que no debemos perder de vista que no están permitidas determinadas concentraciones, que hay que guardar las distancias de seguridad, que es obligatorio el uso de mascarilla y que debemos observar la higiene de manos que recomiendan las autoridades sanitarias”.