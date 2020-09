Interinos en cuarentena: saltarse el aislamiento o perder la plaza

Los interinos docentes que no han podido acudir este 1 de septiembre al centro asignado por ser positivo o estar en cuarentena han perdido la plaza y su posición en la lista. Educación no permite tomar posesión si no es presencialmente y algunos se han visto en la tesitura de saltarse la cuarentena para no perder la vacante. Varios sindicatos ya advirtieron de que esta situación se podía dar y piden una solución para estos trabajadores.

La SER ha conocido el caso de dos profesores en Ciudad Real. Por contacto con un positivo estaban en cuarentena, con seguimiento de un rastreador. Al comunicar su situación les recordaron que, no acudir, les haría perder el trabajo para todo el curso. Tampoco la dirección del centro les dio opción. Al dar negativo en la prueba PCR, y haber cumplido más de 10 días de cuarentena, decidieron acudir al instituto a sabiendas de que debían permanecer en casa. "Yo no quería ir, pero tampoco quiero perder mi trabajo" relata una de las afectadas. "Si adviertes de tu caso y das tus datos, ya saben que vas a ir con covid o con sospecha de tenerlo" Fueron muy claros "si no te presentas, te sacan de la lista"

CCOO y el STE califican de injusto e incomprensible que no se articule una reserva de plaza o aplazamiento hasta finalizar la cuarentena. Sara Merino del STE CLM explica a la SER que antes del verano vieron que podía surgir este problema. Solicitaron que Educación hiciera una salvedad al igual que con las mujeres que dan a luz antes de la incorporación, algo que se ganó en los tribunales tras recurrir varias de ellas la perdida de la plaza. Recuerda que comunidades como la valenciana han articulado una justificación para retrasar el nombramiento de estos profesores. "Estamos en circunstancias muy excepcionales. No podemos instar a nadie a que incumpla las medidas sanitarias para no perder un trabajo pero la administración debería adaptarse.También CCOO en un comunicado ha señalado que en la reunión del Comité de Salud laboral mantenida el 31 de agosto, el director de Recursos Humanos de la Consejería anunció la voluntad de esta administración de no contratar al profesorado interino que esté de baja por COVID el día de la toma de posesión. "Estamos hablando de un puesto de trabajo para todo un año, con lo que económica y laboralmente supone" dice Ana Sanroma, responsable de enseñanza.

La SER se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación. El departamento cifra en una decena los interinos que habrían perdido la plaza (aunque no se sabe cuántos acudieron en cuarentena al nombramiento) Ofrece la posibilidad de darles prioridad en una próxima adjudicación. Por último recuerda que la normativa impide contratar a alguien de baja laboral, por un lado, y por otro, los alumnos no podrían comenzar el curso sin profesor.