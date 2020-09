Tres de cada cinc samarretes que es venen són de Messi

Entre un 60 i un 70% de les samarretes que ven el Barça porten el nom de Messi. A la curta, els ingressos associats a la marca Messi no cauran, però sí podrien caure a la llarga si no s´emociona els seguidors amb joc atractiu, futbolistes mediàtics i de la casa, i títols.

El cas és que Messi concentra les vendes, i si el crack argentí acaba sortint, l’àrea comercial i de màrqueting necessita il·lusió per no cedir terreny.

En temps de Puyol, Xavi, Iniesta…no hi era aquesta brutal concentració que hi ha en Messi.

Concentració afavorida per la sortida de Neymar el 2017 perquè totes les samarretes amb Neymar van anar a parar a Messi.

De samarretes es veu que no se´n van perdre.

En aquest no perdre terreny amb una eventual sortida de Messi aniria bé, diuen els que s´hi dediquen, apel.lar a l’històric joc coral del Barça.

I sobretot que la temporada arrenqui amb èxit i guanyin cos figures, ja apreciades, com la de Marc André (Ter Stegen), o les emergents d´Ansu Fati o Riqui Puig (amb “tirón” en diuen), i per descomptat la d´un nou crack mediàtic com ara, potser, Lautaro.

La marca Ter Stegen, consolidada, creix en valoració, associada a conceptes com treball, seriositat o exigència.

I aquest és el repte del club per evitar la davallada: generar il·lusió i emocionar, també amb gent de la casa i els valors que representa el Barça.

I amb aquesta reacció les samarretes de Messi no es perdrien. No es deixarien de vendre samarretes.

Els patrocinadors volen Messi…però sobretot que el Barça guanyi

No cal dir que amb Messi sempre és més fàcil renovar els contractes d´esponsorització. Sense Messi serà una altra història, i s´haurà de fer valer la força d´un projecte atractiu perquè no caiguin tant els imports.

Però els patrocinadors el que volen és guanyar.

Es més important guanyar que tenir Messi, també a ulls dels spònsors.

De fet constaten que amb Messi el Barça ha estat eliminat a Roma, a Anfield, o a Lisboa.

La marca Barça patiria a Àsia sense Messi

El Barça confia que la seva marca és resistent i sòlida després de 121 anys i que una eventual sortida de Messi no faria baixar cap punt a la marca a curt termini.

Sobretot a Europa on són més del Barça que de Messi, però a l´Àsia la marca se´n ressentiria perquè s´hi valora més Messi que el Barça: hi té molta força l´estrella. El creixement de la marca hi quedaria frenat.

Als Estats Units l´impacte seria més desigual: a mig camí del d´Europa i Àsia.

El Madrid ha resistit bé a la sortida de Cristiano

Per bé que els casos són molt diferents, el Madrid no ha tingut, sembla, una baixada rellevant com a marca amb la sortida de Cristiano.

Les marques són més resilients del que es pensa diuen els entesos.

I això que Cristiano arrossega també molts seguidors i s’ha convertit en una màquina comercial, més que en el cas de Messi per bé que l´argentí va reaccionar a temps ara fa uns dos o tres anys, amb més accions d´impacte comercial i d´altres com el Cirque du Soleil.

Però si no s´hi posa remei l’erosió acaba arribant. Es el cas del Manchester United que manté el pes de la marca, però que amb el pas dels anys sense títols s’hi comencen a veure símptomes de decadència.

El City o Inter en serien grans beneficiats

A la “Champions” de les marques només hi són Madrid, Barça i Manchester United. Per al City o per a l´Inter l´associació amb la marca Messi seria un gran creixement.