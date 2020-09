La Arandina sigue anunciando novedades

La Arandina 20/21 aún no ha echado a andar pero poco le falta. La próxima semana -aún no se sabe día- se prevé que el cuadro ribereño inicie la pretemporada con la vista puesta en el fin de semana del 18 de octubre, cuando si todo va bien se iniciará el campeonato de Tercera División. Un campeonato diferente, al dividirse en dos subgrupos, y en el que tendrán que verse las caras con pesos pesados como la Gimnástica Segoviana (con Carmona y Adeva en sus filas), los filiales de Burgos y Numancia, y el Real Ávila (que parece haber armado un proyecto ganador).

Estos 'gallos' de corral obligan a tener un equipo competitivo para luchar por el playoff, que este año será diferente, al tener que medirse al homónimo del subgrupo contrario. Por ello, la escuadra blanquiazul ha puesto el pie en el acelerador y ha notificado nuevas incorporaciones en los últimos días, que empiezan a dar el salto de calidad que se esperaba tras las múltiples bajas que se han producido, como la de Diego Rubio. El central navarro se desvincula de la Arandina finalmente y cambiará de aires.

Y en esas altas precisamente se encuentra Alejandro Rovira, lateral izquierdo sub-23 que llega procedente del filial del Extremadura, con el que disputó esta pasada temporada el playoff de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Un lateral joven pero descarado, que arriba al equipo ribereño con la intención de hacerse con un puesto en el once.

La vuelta de Edgar

Y quien ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Arandina pero ha querido repetir experiencia es Edgar Agudo. Tres años después, tras llegar en el mercado invernal y tratar de salvaguardar la situación vivida en la época de Emilio Ferreras en el banquillo ribereño, el delantero regresa a la que fue su casa para quitarse aquella espina. "Personalmente creo que aporté todo lo que pude, pero al final el equipo no pudo mantener la categoría. La gente se quedó con una mala imagen del equipo por todo lo que pasó y de lo que se habló, y yo tenía ganas de volver para ayudar a este equipo a volver a Segunda B, que es la categoría que le corresponde a este equipo", cuenta.

"Desde que nos enfrentamos en un amistoso antes del playoff con la Arandina -Edgar defendía la camiseta del Guadalajara- hace unos meses, me he mantenido en contacto con Álex y me dijo que hablaríamos cuando todo acabara. Llevamos ya mucho en contacto, porque era el preparador físico del equipo cuando yo estuve y creo que es un gran entrenador. Me contó el proyecto que había y empezamos a hablar", revela.

La charla al completo con el ariete, ex de otros clubes como Navalcarnero, Rápido de Bouzas o Don Benito entre otros, puede reproducirse en el siguiente audio.