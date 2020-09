'Oh! La cultura' continua a Castelló amb més concerts i espectacles a l'aire lliure

La secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, i els responsables de l’Institut Valencià de Cultura han presentat la programació d’‘Oh! La cultura - Tardor’ a Alacant, Castelló i València, que es durà a terme des de setembre fins a desembre amb espectacles de carrer i activitats de música, teatre, circ i dansa a sales privades de tot el territori valencià.

En paraules de la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, “continuem implementant les mesures per a reactivar la cultura valenciana en tres fronts: d’una banda, l’atracció del públic a activitats culturals en viu, perquè la cultura és segura; d’una altra, acompanyem les companyies i els grups de música valencians amb el nostre compromís de contractar-los per a actuacions durant la tardor; i en tercer lloc, donem suport a les sales privades de música i d’arts escèniques valencianes que s’han acollit a aquesta iniciativa llogant-los els seus espais per a programar les propostes valencianes que hem contractat”.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport ha afegit: “Creiem molt important que açò que fem des de Cultura de la Generalitat en suport a les companyies, les sales i els espectadors puga servir i animar altres institucions amb competències en matèria cultural, perquè la cultura cura i perquè organitzar aquestes activitats és factible aplicant en tot moment les mesures de seguretat que determinen les autoritats sanitàries”.

51 companyies d’arts escèniques en sala, 12 d’espectacles de carrer i 23 grups de música

L’edició de tardor d’‘Oh! La cultura’ preveu una programació de 95 actuacions en directe concretades en 12 espectacles d’arts de carrer, 51 espectacles de teatre, dansa i circ, i 32 concerts.

Pel que fa als espectacles d’arts de carrer, 3 se celebraran a la ciutat de València, 6 a la ciutat de Castelló i 3 a la ciutat d’Alacant. Els 51 espectacles de teatre, circ i dansa a càrrec de companyies valencianes es portaran a terme en 14 sales de València, 1 de Gandia i 1 d’Elx. Els 32 concerts tindran lloc en 16 sales de tot el territori valencià.

En aquesta programació participaran 51 companyies valencianes d’arts escèniques en sales privades, 12 companyies valencianes més en els espectacles de carrer i 23 grups de música valencians.

‘Oh! La cultura’ a Castelló

La secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat, Raquel Tamarit, i el coordinador de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, han presentat la programació específica de la capital de la Plana, que inclou concerts i espectacles a l’aire lliure.

Respecte a la mostra d’arts al carrer, es concentra en els dies 18, 19 i 20 de setembre. El divendres 18 de setembre a les 19.00 hores està programat al pati del Museu de Belles Arts l’espectacle ‘El Pirata Barba’, de la companyia Xarop Teatre. A les 22.30 hores, l’atenció es traslladarà a l’esplanada de l’Auditori i Palau de Congressos, amb ‘Féi’, de la companyia La Fam.

Dissabte al migdia La Troupe Malabó portarà la música i el circ al Passadís de les Arts, al parc Ribalta, amb l’obra ‘Sonata Circus’. A les 19.00 hores, al mateix espai, es representa ‘Oyun’, a càrrec d’El Fedito. La programació d’arts al carrer conclou diumenge 20 de setembre amb dos espectacles més. Al migdia, al Museu de Belles Arts, Teatro de la Resistencia porta ‘Lazarillo, el hambriento’ i a les 19.00 hores La Gata Japonesa representa ‘Los viajes de Bowa’ al Passadís de les Arts.

Pel que fa a la programació musical en sales, a Castelló s’ha acollit al pla el pub Terra, on tindran lloc dos concerts, amb grups i dates que s’anunciaran pròximament.

‘Oh! La cultura - Tardor’ a Alacant

El director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, ha presentat la programació d’Alacant junt amb la coordinadora de l’IVC a Alacant, Alícia Garijo.

Pel que fa als espectacles d’arts de carrer, tindran lloc el 10, 11 i 12 de setembre en diferents espais de la ciutat. El 10 de setembre la companyia Visitants portarà a terme l’espectacle ‘Maletes de Terra’ a la plaça de Sèneca a les 20.00 hores. L’endemà, la companyia La Fam farà ‘The Wolves’ a l’Esplanada també a les 20.00 hores. I finalment, el 12 de setembre tindrà lloc el concert familiar de Ramonets a les Antigues Cotxeres dels Tramvies a les 18.30 hores.

Quatre sales privades oferiran 8 concerts de la programació musical d’‘Oh! La cultura - Tardor’, amb grups i dates que s’anunciaran pròximament. Es tracta de les sales Stereo i Babel Live Stage, a Alacant; la sala Euterpe, a Sant Joan d'Alacant; i la sala The One, a Sant Vicent del Raspeig.

A més, la sala La Carreta d’Elx també s’ha acollit al pla i oferirà tres espectacles de teatre amb quatre funcions cadascun, de manera que es podrà gaudir de 12 representacions al setembre, octubre i novembre.

‘Oh! La cultura’ a València

El director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, Roberto García, i la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, Marga Landete, han presentat la programació dissenyada per a les comarques de València.

Quant als espectacles d’arts de carrer, tindran lloc en tres dies consecutius a la plaça de l’Aigua de La Marina. El 10 de setembre amb l’espectacle ‘Save the temazo’, de Col·lectiu Frenètic; l’11 de setembre amb ‘Distopia’, de Xarxa Teatre; i el 12 de setembre amb ‘Píxels’, de La Banda del Drac i Scura Plats.

La resta de programació es concretarà a les comarques de València en 22 concerts en 11 sales privades diferents. A la ciutat de València, hi haurà concerts en les sales Loco Club, 16 Toneladas, Matisse Club, La Salà, l'Espai Octubre i el Café Mercedes Jazz. També s'han acollit al pla La Casa de la Mar, a Alboraia; Rock City, a Almàssera; Repvblicca, a Mislata; Paberse Club, a Sedaví; i el Teatre del Raval, a Gandia.

Pel que fa a teatre, dansa i circ en sala, hi haurà 43 espectacles a càrrec de companyies valencianes, que tindran lloc en 14 sales privades de la ciutat de València i una de Gandia. Cada espectacle comptarà amb quatre funcions en dies consecutius, de manera que a les sales hi haurà un total de 48 espectacles en cartell que sumaran 189 representacions en total.

Les sales d’arts escèniques que s’han adherit al pla i que oferiran la programació d’‘Oh! La cultura - Tardor’ són el Teatre Flumen, el Teatro Círculo, la Sala Ultramar, la Sala Russafa, Sala Cabanyal (La Estrella), Sala Petxina (La Estrella), El Teatret, Carme Teatre, Off Teatro, Teatre Talía, Teatre Micalet, Sala L’Horta, Espacio Inestable i La Màquina, a més del Teatre del Raval de Gandia.

Tota la programació de tardor d’‘Oh! La cultura’ es podrà consultar en el web de l’Institut Valencià de Cultura.