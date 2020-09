Iván Martos y José Luis Recio, objetivos del Eibar

A falta de solo diez días para que empiece la temporada 2020/2021, la SD Eibar solo cuenta con una cara nueva respecto a los que terminaron, a mediados de julio, la pasada campaña.

En un mercado atípico marcado por las consecuencias económicas del Covid-19 y que se alargará hasta octubre, los armeros comenzarán la temporada sin la plantilla completa, algo que no ha solido gustar a José Luis Mendilibar en los últimos años cuando la competición comenzaba un par de semanas antes del cierre de mercado.

En este caso, el técnico de Zaldibar sabía que Escalante, Ramis, Orellana y De Blasis abandonarían el Eibar al término de la temporada -Escalante y Orellana no jugaron más allá del 30/06 que acababan sus contratos- pero no sabía que no podría contar con uno de sus pilares fundamentales como José Ángel Valdés, Cote que se lesionó de gravedad en el intrascendente 4-0 del Villarreal en la jornada 38.

Desde aquella tarde en Castellón, el Eibar ha perdido también a Charles que regresó al Pontevedra y solo ha sumado la cara nueva de Damian Kadzior que llega con experiencia internacional y habiendo jugado la Champions el pasado curso. Con solo unos días por delante para recibir al Celta, parece que las caras nuevas que tenga el Eibar ese día serán los regresos de Martínez y Olabe de sus cesiones ya que el polaco no parece que pueda llegar por su lesión.

Tampoco lo harían los que podrían aterrizar en Ipurua en los próximos días o semanas. Al nombre de Sandro Ramírez hay que sumarle los de Iván Martos de la UD Almería y de José Luis Recio del CD Leganés, ambos de Segunda División.

El primero, Martos, tiene 23 años, nació en Manresa pero dio el salto al Almería desde su filial. Jugó 39 partidos el año pasado con la camiseta de un equipo con muchos altibajos y muchos entrenadores a pesar de lo cual fue un fijo para todos y cada uno de ellos. Llegaría para competir con Rafa Soares por el lateral izquierdo del Eibar, un puesto que ha estado cojo en los últimos años cuando ha faltado Cote.

El segundo, Recio, militó en el descendido Leganés que cayó en la última jornada a la segunda división. Con 29 años, Recio competiría con Sergio Álvarez, Pape Diop y Edu Exposito por un puesto en la medular y cuenta con una dilatada experiencia en Primera de la mano de Málaga, Granada y CD Leganés.

Sandro, a la espera

Otro de los nombres que se han vinculado con el Eibar es el del delantero canario Sandro Ramírez del Everton y que jugó cedido en Real y Valladolid las dos últimas temporadas marcando tres goles en total con el Pucela y ninguno con la camiseta de la Real.

Acaba contrato en 2021 y las opciones son que el Everton le dé la carta de libertad ya este mismo verano o que acabe su contrato con los de Goodison con una nueva cesión y ya decidir futuro permanente dentro de 12 meses.