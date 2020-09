Puskas, director deportivo del Real Jaén: "Este año empezamos de cero y el objetivo es ascender"

José Antonio Presa 'Puskas', como director deportivo del Real Jaén y ante las repetidas ausencias del presidente y accionista mayoritario del club, Andrés Rodríguez, ha hecho las veces de portavoz para dar a conocer la opinión del club sobre los temas de actualidad relacionados con equipo blanco.

El director deportivo ha dividido su comparecencia en tres bloques: temporada anterior, nuevo proyecto deportivo y situación de las categorías inferiores. Primero, sobre la temporada 20/21 e incluso antes de la anterior, Puskas no la ha calificado como de fracaso, ya que a su llegada "deprisa y corriendo" hicieron unos movimientos y salieron bien porque el club se metió en play off. "De no ser por el corte en la competición hubiéramos llegado a la segunda posición", ha señalado el director deportivo.

Según Puskas, en la plantilla de la temporada pasada hay que distinguir entre jugadores que sí sentían la camiseta del Real Jaén y cuáles no. Entre los primeros solo están Juanma Espinosa, De la Calzada, Ramón, Adolfo, Migue Montes y Branco, ya que "todos ellos se han rebajado sus sueldos para seguir en el Real Jaén", el resto al parecer ni eran profesionales ni lucharon por el club.

Por otra parte, el director deportivo se refirió a las declaraciones de jugadores de la pasada campaña en Radio Jaén. Jorge Vela, según Puskas, pidió la baja federativa a el Real Jaén para marcharse al Linares, al que "quería irse gratis". "A la llamada del director deportivo del Linares contesté que Vela tenía una clausula que la pagara y se podría marchar", ha dicho.

También se refirió a Álvaro Ocaña, del que ha dicho: "Ocaña llega a Jaén y se toca los … durante el tiempo que estamos preparando el play off, son palabras del míster", que según Puskas le apuntó que había jugadores tirando hacia atrás, entre ellos el lateral izquierdo. "Yo no doy órdenes al entrenador; y si esto fuera así hubiera ordenado que Emana jugara y no fue así", ha dicho.



Por último Puskas también tuvo palabras contra el ex jugador del Real Jaén Juanjo. "El jugador me dijo que quería operarse por su seguro privado y que le viera el médico del Betis, pese a esto yo le llevé a la clínica Quirón en Murcia. En definitiva a este jugador se le ha tratado bien, incluso cuando no venía a entrenar. Lo que no podemos hacer es hablar y contar mentiras...", ha señalado.



Además, a jugadores como Gabri, Javilillo o Pato se les hizo una propuesta de renovación que no aceptaron. Por otra parte, Ortuño se marcha a Marbella "tras una buena operación para el club y también para el propio jugador", asimismo Iván Peinado se marcha al juvenil de Las Palmas a cambio de la cesión por parte del club insular de un jugador para el primer equipo jiennense.

Próxima temporada



De entrada, según Puskas, el presupuesto, sin dar a conocer cifras concretas, se reducirá a la mitad con respecto a la temporada anterior. En la actualidad, el club cuenta con 800 abonados aproximadamente, lo que representa una cifra muy pequeña para los objetivos de la entidad.

"El club se encuentra inscrito en la Federación, a falta de unos trámites y doy fe que se inscribirán todos los equipos. Que la gente esté tranquila que el equipo estará en Tercera División. La deuda se va a pagar y el equipo va a salir", ha dicho Puskas.

La pretemporada se iniciará el próximo 7 de septiembre con una concentración de 5 días en Olula del Rio (Almeria) a coste cero, según el club. De entrada el equipo contará con 20 ó 21 jugadores. "En los próximos días llegarán más jugadores para completar la plantilla, después de los últimos fichajes, el delantero ubetense Carlos Fernández, procedente del Melilla, o el central de la Arandina, Diego Rubio.

Categorías inferiores



Hasta la fecha la gestión del fútbol base era externa. La idea que ahora sostiene la dirección deportiva es que se integraran otra vez en el club porque "no veo la gestión externa", ha dicho Puskas.



Según el director deportivo, Ayuntamiento y Real Jaén han llegado a un acuerdo por el que "las familias tengan que aportar de cuota lo mínimo posible. Ese ha sido el principal objetivo para llegar al acuerdo". Este acuerdo, según el Real Jaén, es favorable para los padres. Ningún niño, dice Puskas, se tiene que quedar sin hacer deporte por temas económicos.

Así pues, a partir de ahora, las categorías inferiores podría llamarse Escuela Municipal-Real Jaén. "El club propuso a los señores que hasta ahora dirigían estos equipos y ellos han dicho que no", ha concluido Puskas.