Pagar por 'papeles' : "Sin tarjeta de residencia no puedo inscribir a mi hijo en el colegio"

Con la nueva normalidad están surgiendo nuevos problemas. Desde que se terminó el estado de alarma es prácticamente imposible, o muy difícil, conseguir una cita en las oficinas de Extranjería para renovar papeles, tarjetas de residencia o la huella de identidad. Así hay miles de personas en Madrid, pero no solo ocurre en esta comunidad, también en toda España.

Desde los bufetes de abogados, que se encargan de gestionar estas citas, denuncian la situación. Neyli Tolentino,directora de Tolentino Abogados y abogada experta en extranjería, asegura que "costaba mucho pedir una cita", a principios de julio tenían "más de 300 casos". Antes conseguían cita todos los días, ahora en una semana consiguen dos o tres.

Se quejan de que hay mercado negro con las citas "un cliente nos dijo que iba a intentar conseguir la cita en un locutorio. No puede ser que estos establecimientos consigan cita y los bufetes no. Otra cliente nos dijo que en el locutorio le iba a costar 50 euros conseguir la cita", afirma. En varias páginas de Facebook se anuncia la venta de citas por precios que van desde los 20 hasta los 200 euros.

En Hoy por Hoy Madrid hemos conocido el caso de Katerine, que tardó dos meses en conseguir su cita y renovar sus papeles y los de su hijo. "Continuamente estuve intentando conseguir cita, por la mañana, a mediodía, intentaba por la tarde, por la noche. En algunas ocasiones lo intentaba por la madrugada y tampoco lo lograba", dice. Además, "al no tener una tarjeta activa, me bloquean la cuenta del banco, no tengo derecho a acceder a mis cuentas. Lo mismo en el proceso de si yo quiero sacar documentación para mi hijo, el médico o inscribirle en el colegio".