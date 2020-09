El PSOE critica la "inacción" del consistorio hacia el vandalismo

El PSOE de Peñafiel vuelve a la carga contra el equipo de gobierno. El grupo socialista, en palabras de su portavoz, Elías Arranz, ha criticado la falta de medidas en pro de la seguridad de los vecinos de la localidad. "Los hechos sucedidos son graves. Tiene que solucionarse con más seguridad, nosotros teníamos policías y los repartíamos bien. Hay que poner dinero también, eso es lo que le fastidia a este equipo de gobierno. Una de las cosas que nos echaron en cara es el gasto de seguridad... Pero ¿cuánto vale la paliza que le pegaron a un chico el otro día? Si hay policías y se hace lo que nosotros hicimos con los cuatro agentes, los chicos y la gente no tan chica sabe que hay policía y cambian las cosas", asevera.

Sobre la plaza portátil que ha estado este mes instalada en la Plaza, también Arranz ha vertido críticas. "La plaza de toros ha sido un mamotreto que ha causado perjuicio al turismo que ha llegado a Peñafiel y que se ha quedado sin ver la Plaza del Coso. Tampoco entendemos si el contrato estaba hasta el 20 de agosto por qué ha estado hasta el 29... No sabemos si nos ha costado más, se han organizado tres actuaciones a posteriori y eso demuestra que no había programación establecida, y no sé cómo sabiendo que todos odiábamos la dichosa paza han ampliado su estancia", asegura.

El ex alcalde de la localidad ha señalado por otro lado la elección de la dirección de la Escuela de Música. "Nos llama la atención la arbitrariedad de la medida. Hay músicos que por escrito han pedido entrevistarse con el alcalde y se lo han adjudicado a alguien que no ha hecho nada de eso. Es evidente que no se trata a todos por igual. Nos gustaría que se dejara de hacer las cosas así. Ha sido una adjudicación a dedo, que no es de extrañar que sea al de siempre. A los pocos días de conseguir la alcaldía una concejal estaba trabajando en el Museo del Vino. Luego dirán que no hay favoritismos", apunta.

Tras criticar que el cobro de impuestos se ha adelantado, Arranz también ha hablado sobre la limpieza del municipio, haciendo alusión a que muchas de las medidas aplicadas por el anterior gobierno se han eliminado, con el ánimo cree, de "hacer ver que no habíamos hecho tanto". "El 90% de las cosas que habíamos hecho las intentan deshacer, menos el cerrar el tráfico en el centro para que los bares puedan poner sus terrazas... Pero la limpieza aún así preocupa. Voy a poner un ejemplo práctico; yo me he hecho amigo de un cachi. Ha estado casi una semana ahí hasta que se ha volado por el viento", especifica.

La intervención de Elías Arranz, que también ha hablado sobre las reuniones con AEMPE, la situación de Peñafiel Futuro y una factura del alcalde en una comida reciente, puede reproducirse en el siguiente audio.