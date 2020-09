Rakitic: "Soy mejor jugador que antes"

El fichaje estrella de la temporada, Iván Rakitic, ya ha puesto la camiseta del Sevilla, de nuevo. Se ha presentado en su casa con la ambición de dar un paso más con su equipo. Feliz por cumplir un sueño más en su amplia carrera deportiva.

Objetivo: "Quiero pelear por hacer a este equipo más grande. Mejorar lo que se ha hecho esta temporada, trabajar para ellos. Me gustaría ganar la Supercopa. No por revancha. Ellos saben que también tenemos fuerzaEs un partido muy especial para mí, es el partido 150 con la camiseta del Sevilla".

Estado de forma: "Soy mejor jugador que antes. tengo mis mejores años por delante. He jugado grandes partidos, he ganado títulos, he sido subcampeón del mundo con mi país. Tengo más confianza y soy más maduro".

Reyes: "Me encantaría vincularme con Reyes, pero el dorsal depende del grupo y de los compañeros y hay que respetarlo. El 11 también es un número que me gusta de la etapa anterior".

Messi: "Le hacemos un hueco en el Sevilla. Sería una buena noticia para la Liga que siguiera. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para hacer la mejor temporada posible".

Tras la comparecencia del jugador, el presidente, José Castro, y el director deportivo, Monchi, respondieron otras cuestiones. Entre ellas, la convocatoria de Junta Extraordinaria:

Castro: "Hemos ganado la Uefa y nos hemos clasificado para Champions... ¿Qué hemos hecho mal? El Sevilla es un ejemplo en Europa. hace nueve meses que firmamos un pacto por los próximos 8 años. espero que recapacite. El funcionamiento del club es extraordinario

Monchi: "Voy a repetir lo que dije en la Junta. Creo en aquellas familias que en los últimos 20 años han sabido llevar al club al sitio en el que estamos. Sólo deseo que sigan unidas para vivir noches como las de Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia, Basilea, Madrid... Y, posiblemente, la mejor noche desde que soy sevillista, que es la de Colonia".