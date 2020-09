Cordón: "La plantilla del Betis es magnífica"

El Betis ha presentado este mediodía a los tres fichajes que ya ha hecho de cara a la próxima temporada: Martín Montoya, Claudio Bravo y Víctor Ruiz, por orden de llegada. Los tres han venido a coste cero. La economía manda y ni la situación general, ni la del Betis en particular, permiten hacer importantes dispendios.

Martín Montoya vuelve al Betis cuatro años después de haberse marchado y se ha comprometido por cuatro temporadas. Por un sólo año ha firmado Víctor Ruiz; por dos Claudio Bravo, quien sorprendía asegurando que no había ningún condicionante para cumplir el segundo año de contrato pese a que el Betis, en el comunicado que hizo público cuando anunció su fichaje, habló de un vínculo "por un año y otro opcional con la entidad heliopolitana".

Junto a los tres futbolistas estuvieron en la presentación el presidente Ángel Haro y el director deportivo, Antonio Cordón. Los dos avisaron de las dificultades existentes en la coyuntura actual para hacer grandes adquisiciones o dar ese pretendido salto de calidad en lo deportivo, aunque Cordón lanzó grandes elogios hacia la actual plantilla: "El salto de calidad ya lo tenía el Betis. Hay un equipo con muchísima calidad, grandes jugadores. Quizás el año pasado no dieron el resultado que todos esperábamos pero la plantilla es magnífica; quizás hay que hacer hincapié en otro tipo de detalles, algo que corresponde al entrenador. Ahora hemos traído a estos tres jugadores con un currículum intachable; tienen nombre pero, sobre todo, son hombres. Es un éxito tremendo traer a estos tres jugadores porque había muchos otros equipos, les puedo asegurar, que estaban detrás de ellos".

Respecto a la posible salida de alguno de los futbolistas de más valor del plantel, Cordón reconoció que "todos los clubes del mundo están con necesidades económicas. El Betis tiene muy buenos jugadores y muy caros, no puede venir cualquier equipo a ofertar por ellos. Nuestro deseo es quedarnos con la actual plantilla, eso sería magnífico; y sería el mejor fichaje que podemos tener, sería algo increíble. Pero todos los clubes del mundo tienen la necesidad de obtener dinero. El Betis, no obstante, no va a regalar absolutamente a nadie porque tenemos jugadores muy revalorizados".

Respecto al poco margen que tiene el Betis este verano para hacer grandes adquisiciones, el presidente del Betis Ángel Haro, avisa: "En el Betis tenemos la obligación de ser responsables y no queremos hipotecar el futuro del Betis, ni a futuros dirigentes. Respecto a los ingresos extraordinarios, que son los que te permiten el crecimiento desde el punto de vista de la plantilla, apenas hay movimientos. En esta situación especial de mercado atípico que tenemos, debemos ser consecuentes, responsables. Tenemos la suerte de contar con un gran equipo y se va a tratar de potenciar otro tipo de factories, como dice Antonio, para tratar de ser más competitivos y ganar más partidos".

Por cierto que, finalmente, el portero Dani Martín, lesionado el pasado martes en un entrenamiento con la selección sub-21, no se marchará cedido a ningún equipo, como estaba previsto. Precisamente, la lesión -esguince grado 3 de su tobillo izquierdo- de la que ha sido intervenido en el día de hoy, va a hacer que se quede en el Betis, según ha dicho el propio Antonio Cordón. "Lo único que me preocupa ahora es que se recupere bien y que se vuelva a vestir de corto, no me hago ningún otro planteamineto con Dani", aseguró.

Por último, el Betis jugará un nuevo amistoso el próximo sábado -19:30 en Marbella- frente al Granada, que esta próxima temporada disputará competición europea por primera vez en su historia. El encuentro servirá para poner punto y final al segundo stage de pretemporada en Marbella y será el último antes del primer partido de Liga en Vitoria, ante el Alavés, el lunes 14 de septiembre.