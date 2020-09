El BNG reclama al Gobierno local que renuncie a construir viviendas en As Percebeiras

El BNG reclama al Gobierno Local que renuncie a construir viviendas en el solar del Agra de As Percebeiras, en Labañou. Considera que la ciudad ya cuenta con una alta densidad de población y propone la creación de un nuevo área verde. En la línea, con los vecinos de la zona, cree que perjudicará la calidad de vida del barrio.

Los nacionalistas presentarán alegaciones al plan y apoyarán las presentadas por los vecinos. Recuerdan que en tiempos de Covid las zonas con menos población están menos expuestas al contagio y es un momento donde las áreas abiertas y descongestionadas deben ser puestas en valor.

"Para que serven as proteccións lexislativas sobre a paisaxe e o borde marítimo se a Administración non as aplica e permite urbanizacións coma esta con edificios de catorce alturas ó borde do mar?", se preguntó esta mañana la concejala del BNG Avia Veira en una visita a la zona en la que también participó el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera.

El Concello de A Coruña ya ha entregado a la Xunta de Galicia el nuevo documento del plan especial. Defiende la urbanización en base a la importancia de desbloquear ese proyecto, en la necesidad viviendas de protección en la ciudad con casi 2.600 familias demandandes de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y en que revertirá en la mejora de servicios para el barrio.

El proyecto

Se trata de un solar, ubicado casi frente al Milenium, y que lleva desde los años ochenta viendo crecer las malas hierbas. Los residentes en el barrio lo han utilizado como zona verde, de esparcimiento y hasta de espacio para realizar lumeiradas y churrascadas en días festivos. El Plan General de Ordenación Municipal permite una edificabilidad de 60.000 metros cuadrados, de los que el Concello hará uso de 55.000. Sobre el terreno se podrán edificar unas 370 viviendas, en doce edificios, un 40% de protección oficial.

Habrá edificios con ocho alturas y con menos de forma escalonada de manera que los pisos bajo las viviendas de María Pita no tendrán más de dos alturas. Tan sólo habrá un edificio de 13 alturas, más el bajo, en lo más alto del solar. Queda, por lo demás una parcela de uso público por determinar y 22.000 metros de parque y zona verde.