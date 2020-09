Consulta las "dolorosísimas" restricciones de la Comunidad de Madrid para frenar los contagios de coronavirus

La Comunidad de Madrid ha anunciado nuevas medidas para intentar frenar la curva de contagios de coronavirus. En líneas generales, se limitan las reuniones, se reduce el aforo en actos religiosos y en la hostelería y se tendrá preparados los hoteles medicalizados. Las medidas entrarán en vigor a partir del lunes, 7 de septiembre con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó a primera hora de la mañana que las medidas restrictivas para contener la COVID-19 son "dolorosísimas" y "durísimas" de adoptar.

Estas son las medidas más destacadas:

- El Ejecutivo autonómico restringe las reuniones privadas en cualquier espacio abierto o cerrado a un máximo de 10 personas.

- Se reducen los aforos del 75% al 60% en velatorios, bodas, parques de atracciones y casas de apuestas.

- El Gobierno regional tendrá preparados hoteles medicalizados para pacientes contagiados leves o sus familias

- Se duplicará el número de los rastreadores en la región, pasando de 560 a casi 1.100 para el seguimiento de positivos y contactos.

- Se ampliará la capacidad diagnóstica con la compra de 2 millones de pruebas rápidas de antígenos para facilitar y agilizar el diagnóstico de los pacientes

- Campaña de concienciación. La Comunidad de Madrid invertirá 3,5 millones de euros para una nueva campaña de concienciación sobre el COVID-19 hasta Navidad.

Consejero de Sanidad en Madrid: "La pandemia está estable y controlada, pero estamos preocupados"

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado los detalles de las nuevas medidas. Ha confirmado que el mayor número de contagios se centra en las localidad del sur de la Comunidad.

"La pandemia en la Comunidad de Madrid está estable y controlada, pero estamos preocupados. No estamos alarmados por la situación de la pandemia en la región", ha dicho.

"Nos quedan momentos duros por vivir", ha alertado el consejero. "Tenemos más casos que el resto porque Madrid acumula más movilidad y tenemos mayor capacidad de diagnóstico", ha asegurado. "En el pico de la pandemia ingresaban 1.650 pacientes. Hoy esa cifra está entorno a los 235. Supone un 86% menos. Y las camas de hospitalización es de un 7% respecto al pico de la pandemia, y de un 11% en el caso de las UCI", ha detallado el consejero.

Este es el detalle de las nuevas restricciones:

Grupos máximos de 10 personas

- En cualquier agrupación o reunión de personas en el ámbito privado, ya sea en espacio público o en uno privado, se limita a 10 el número máximo de personas no convivientes que se pueden juntar. Hasta ahora ese límite se encontraba recogido únicamente para agrupaciones de personas en espacios públicos y se trataba de una recomendación.

- Se reducen los asistentes en los grupos que se organizan para recorrer monumentos o museos. Las visitas en grupo a estos últimos, salas de exposiciones y otros equipamientos culturales pasan de 25 a 10 personas.

- Se limita la actividad de guía turístico a trabajar con grupos de un máximo de 10 personas.

Menos aforo en cementerios y bodas

- Se reducen los aforos del 75% al 60% en lo relativo a las instalaciones funerarias, como cementerios, crematorios, o tanatorios. El número máximo de asistentes se mantiene como hasta ahora, es decir, a los velatorios pueden acudir 50 personas si son al aire libre y 25 en espacios cerrados, mientras que a los entierros o cremaciones pueden asistir medio centenar de personas.

- En cuanto a los lugares de culto también se reduce el aforo del 75% al 60% así como en ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles.

- Banquetes sin baile y sentados. Las celebraciones que pudiesen tener lugar tras estos acontecimientos, es decir, los banquetes, se limitan también a un aforo del 60% del lugar o establecimiento donde se desarrollen. Además, sólo se realizarán con consumo de comida y bebida en mesa con los comensales sentados, no se permitirá el baile, ni la instalación de barras.

Mayor precisión en la distancia en hostelería



- En cuanto a la hostelería y restauración, para garantizar el adecuado cumplimiento de la distancia de seguridad en el sector, se introduce una precisión respecto a la manera de computar la distancia de seguridad entre mesas tanto en interior como en terraza.

- La distancia se medirá desde las sillas en lugar de desde las mesas. Así, debe observarse una distancia de seguridad entre las mesas o agrupaciones de mesas de, al menos, 1,5 metros, desde las sillas asignadas a las diferentes mesas o agrupaciones de mesas (hasta ahora la distancia era de 1,5 metros entre las distintas mesas).

- Barras de los bares. En cuanto a la actividad de restauración en barra, se restringe la barra al 50% de ocupación. El aforo en el interior de los establecimientos se mantiene como hasta ahora, en un 75%.

Espectáculos y parques de atracciones

- No habrá nuevas autorizaciones. Las actividades de espectáculos públicos o recreativos en recintos y espacios que no se dedican de manera habitual a dichas actividades no se autorizarán y tampoco los festejos taurinos, hasta nueva orden.

- Se reduce el aforo de las salas multiusos polivalentes del 50% al 40%.

- En los locales de apuestas, casinos e hipódromos, se rebaja el aforo del 75% al 60%, una medida que se aplica en el mismo sentido en los centros recreativos, parques de atracciones, zoológicos y acuarios.

Preparación de hoteles medicalizados

- La modificación de la orden prevé, en caso necesario, la posibilidad de habilitar espacios públicos y privados, como hoteles con equipos médicos, para realizar el aislamiento de personas o grupos familiares por ser contactos estrechos de casos positivos o sospechosos que necesiten seguimiento médico.

Todas las medidas entrarán en vigor el lunes, 7 de septiembre.