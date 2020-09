La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana rechaza que se usen los hoteles del municipio para acoger migrantes

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Conchi Narváez (PSOE), rechaza la decisión de la Delegación del Gobierno en Canarias de alojar en hoteles del municipio a los migrantes que han llegado en los últimos meses a la isla y que estaban pasando la cuarentena hacinados y en condiciones precarias en lugares como la nave del Puerto de La Luz y de Las Palmas, el terrero de lucha de Arinaga o el asfalto del muelle de Arguineguín. Condiciones que han derivado en que se produzcan cuatro brotes de Covid-19 y casi un centenar de contagios en personas que arribaron sanas al Archipiélago, tal y como adelantó la SER.

Para la alcaldesa, el Gobierno de España dispone de otros espacios en la isla que podrían ser utilizados para ese fin como podrían ser algunos cuarteles militares. Según Narváez, estos complejos extrahoteleros "no son los lugares idóneos para alojar a estas personas". Y asegura que no es "por falta de solidaridad, si no porque hay dependencias de titularidad pública sin utilizar".

La primera edil insiste en "la improvisación" de la Delegación del Gobierno en la gestión de este repunte migratorio. De hecho, reconoce a la Cadena SER que la pasada semana, cuando varias de las pateras llegaron por sus propios medios a algunas playas del municipio, la subdelegada Teresa Mayans solicitó al consistorio el uso del campo de fútbol de El Pajar para que algunos de los migrantes pudieran pasar en dicho espacio la cuarentena ante la masificación del muelle de Arguineguín. Una propuesta que Narváez rechazó puesto que "no reunía las condiciones".

La realidad es que, según ha podido saber la SER, el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Estado de Migraciones que dirige Hana Jalloul con la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas para alojar a los migrantes en dos complejos hoteleros ha permitido la recuperación de 45 empleos directos con salida del ERTE, pudiendo llegar a 55 con el aumento progresivo de usuarios. Además, de forma transversal entre la noche del día 2 de septiembre y la mañana del día 3 un total aproximado de unas 30 empresas han vuelto a entrar en el círculo económico que genera el complejo como las que suministran electricidad o mantenimiento.

Este viernes la Delegación del Gobierno ha confirmado a la SER que ha continuado con las derivaciones de los migrantes a estos hoteles. De los 252 que estaban en el muelle de Arguineguín, 160 han sido trasladados a un complejo de apartamentos, mientras que el terrero de Arinaga en el que pernoctaban 135 personas también ha quedado desalojado. Con estos trasladados y con la llegada de las últimas pateras, son 92 los migrantes que aún tendrán que pasar la noche en la dársena de ese muelle del sur de la isla.

En las últimas horas han circulado por redes sociales vídeos de supuestos migrantes en hoteles y piscinas que, según confirman fuentes del Ministerio del Interior, no corresponden a los complejos donde estarían alojadas estas personas.