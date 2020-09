El japonés Shibasaki se despide del Deportivo enamorado de A Coruña

El futbolista japonés Gaku Shibasaki, que este viernes se ha comprometido con el Leganés, se ha despedido del Deportivo enamorado de A Coruña, la ciudad en la que residió en la temporada 2019/20.

"Voy a echar de menos la ciudad, la gente, el paisaje y a todos los que están en A Coruña", publicó el jugador asiático en sus redes sociales. El centrocampista dio las gracias al club "y a todos" los que le "ayudaron" en su estancia en Galicia. "A Coruña es una de las ciudades más bonitas que visité en mi vida", apuntó el ya exjugador del Deportivo.

Shibasaki, que parecía dispuesto, incluso, a seguir en el equipo coruñés en Segunda División B, se entrenó a las órdenes de Fernando Vázquez hasta el miércoles pasado.

Afirma que la charla con el seleccionador no condicionó la decisión

El jugador ha negado que desde Japón se le transmitiera que quedarse en la tercera categoría del fútbol profesional podría dejarle fuera de la selección al no ser una liga profesional. En este sentido, ha descartado que el traspaso del Deportivo al Leganés, que se cerró este viernes, se debiera a una conversación con su seleccionador en la que este le habría trasladado que si se quedaba en Segunda División B con el conjunto coruñés no podría ir a la selección al no ser una categoría profesional.

El futbolista ha precisado en sus redes sociales que no es cierto que la charla con el técnico afectara al cambio de equipo para seguir en el fútbol profesional con el Leganés, recién descendido a Segunda, en lugar de hacerlo con el Deportivo, que bajó a Segunda B.

El paso de Shibasaki por A Coruña

La de Shibasaki y el Deportivo fue una relación de amor que superó adversidades, ya que el Getafe no le dejó salir en el mercado invernal de la temporada 2018/19 cuando ya había acuerdo entre los clubes y el jugador para incorporarse a la entidad blanquiazul, y acabó fraguando meses después.

En A Coruña recuperó la alegría, pero el descenso a Segunda B y su deseo de seguir yendo a la selección han puesto fin a una vinculación a la que le quedaban tres temporadas, las que ha firmado con el Leganés.