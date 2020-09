Médicos de Atención Primaria: "La burocracia nos desborda: papeleo, papeleo, papeleo"

Escucha la entrevista completa

Es la hora de comer y Marta acaba de terminar su turno de mañana. Hace recuento y confirma que entre pacientes presenciales y consultas telefónicas, hoy sido 78. Están al límite después de años, no meses, de una presión asistencial difícil de mantener. Pero lo que ya les sobrepasa es la burocracia en la que se sienten atrapados. "La burocracia nos desborda, nos sale por las orejas. Es el infierno del papeleo, papeleo y papeleo".

Cambio de turno en el centro de salud de Parla en el que trabaja. "No tiene sentido que en un momento como este, con lo que nos ha golpeado el virus, tarde más en hacer la parte administrativa de un paciente con síntomas, que en atenderle como médico, no puede ser" remarca con contundencia otra de las facultativas.

"Podían haberlo agilizado. Es increíble que no se den cuenta lo que nos retrasa el papeleo". Y pedir una prueba PCR para un paciente con síntomas, no es precisamente fácil. "Tengo que hacer el papel de la prueba, tengo que buscar el día que hay un hueco, tengo que citarlo en agenda para que venga ese día, citarlo en otra para que vaya al laboratorio".

El problema, y son conscientes, es que todo ese tiempo dejan de tenerlo para diagnosticar a sus pacientes, no solo de COVID. El resto de enfermedades no han desaparecido. La atención primaria sigue siendo el primer eslabón para detectar patologías graves, o para hacer seguimiento a pacientes crónicos. Por eso, la sensación que les queda cuando cierran la puerta de la consulta es "la duda de si me habré comido algo, si no habré visto algo importante".

La Consejería de Sanidad está trabajando en un "importante cambio organizativo y retributivo" para la Atención Primaria, según el consejero Enrique Ruiz Escudero que presentarán "próximamente".

Mar Noguerol, Portavoz de la Plataforma Atención Primaria Se Mueve (PAPSM) y médica de familia en Fuenlabrada le pide que al menos, entre las medidas que contemple estén, contemple "que las incapacidades temporales sean telemáticas, o la renovación automática de la receta electrónica".

Pero ahora que empieza el colegio, que los posibles permisos retribuidos para los padres, en el caso de que tengan que quedarse en casa, sea a través de un documento que completen los propios padres, sin tener que dar una baja".