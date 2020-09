El PP utiliza por error la imagen de un centro de salud de Madrid para criticar a la Generalitat Valenciana

La situación que ha provocado la polémica en redes se produjo este pasado viernes, durante la comparecencia en les Corts de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para explicar la gestión de la crisis sanitaria en la Comunitat Valenciana.

Durante una de sus intervenciones, el diputado popular, José Juan Zaplana, exhibió una imagen de un cartel de protesta en un centro de salud, llamado Alicante. El problema es que ese centro de salud no está en la Comunitat Valenciana, sino en Fuenlabrada, en Madrid.

Nuestro Portavoz de Sanidad en Les Corts @josejuanzaplana pide la dimisión de la Consellera Barceló por su nefasta gestión. Sobran los motivos📹⬇️@ppcv @alicantepp @popularescorts pic.twitter.com/CiAoEcNVAG — PARTIDO POPULAR ASPE (@popularesaspe) September 5, 2020

La portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista en Les Corts, Carmen Martínez, ha lamentado que el PP “no se cansa de hacer el ridículo y cada vez que esto pasa ponen más en evidencia que allá donde gobiernan no hay gestión sino caos” . La diputada socialista ha criticado la “falta de rigor y de lealtad que muestran cada día los populares porque su estilo de oposición es practicar una política destructiva sin escrúpulos, con informaciones sin contrastar con el único objetivo de generar alarma”. “En momentos tan difíciles como los que estamos viendo vemos la oposición que tenemos que no solo no trabajan ni arriman el hombro para salir lo mejor posible de esta situación sino que utilizan cualquier información para hacer daño”, ha indicado.



Para Martínez, “estos son los problemas de hacer el populismo epidemiológico que practica últimamente el PP: lo único que le importa son los titulares y se le vuelven en contra una y otra vez”. “Ahora los populares valencianos hacen oposición al PP de la Comunidad de Madrid desde Les Corts y ponen en evidencia la mala gestión de Díaz Ayuso”, ha ironizado la responsable socialista. En este sentido, ha señalado que “el PP está muy desesperado intentando sacar los puntos rojos a la gestión del gobierno de Ximo Puig pero no tienen donde rascar y acaban poniendo en evidencia la mala gestión de sus propios gobiernos como el de Madrid”.