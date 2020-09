A este Levante solo le falta Stuani

Al Levante solo le falta el fichaje de un delantero del perfil de Cristhian Stuani para cerrar una plantilla muy competitiva, compensada en todas sus líneas y capacitada para aspirar a algo más que la lucha por la permanencia.

No sé si terminará fichándolo y no sé si es la primera o la última opción. Si sé que la dirección deportiva y el presidente consideran que desembolsar 4 millones de euros de salario por un jugador de 33 años es algo inviable en estos momentos, aunque ese mismo dinero fue el que se pagó la temporada anterior por el coste de la cesión y la ficha de Borja Mayoral.

Para mí no hay debate y al uruguayo me lo traía con los ojos cerrados. Material altamente contrastado. No está el sector fútbol para probaturas, si no para certezas y 72 goles en las tres últimas temporadas con el Girona son una burrada.

El 'Matador de Tala' tiene todo lo que el Levante necesita para completar un plantel espectacular, pero el club granota no dispone de licencias, ni de margen en su Fair Play Financiero hasta que se desprenda de Hernani y de Sergio León, que podrían disfrutar de minutos en Mestalla por las lesiones de Rubén Rochina y de Roger Martí.

La pretemporada ha dejado muchas alegrías porque el corazón del equipo está muy sano y bombea perfectamente, con la activación necesaria para afrontar cada partido de LaLiga como una auténtica batalla, con el sello de Paco López exigiendo una presión en bloque alto para robar la pelota cerca del área rival, con el buen trato del balón en la conducción hacia la portería contraria, pero le falta un delantero que transite por zonas intermedias, que sea capaz de jugar de espaldas al marco, que se asocie con la segunda línea, que genere opciones de ataque y fundamentalmente que sea un rematador letal.

Los partidos de preparación han servido para confirmar que los 4 millones que la dirección deportiva se ha gastado en Jorge De Frutos y en Dani Gómez son una buena inversión a medio plazo. Los canteranos del Real Madrid han llegado con hambre y van a apretar en cada entrenamiento a Rochina, a Bardhi, a Roger y a un Morales 'on fire' para que ofrezcan su mejor versión si quieren conservar su titularidad.

En el caso de los futbolistas que firmaron con carta de libertad como Son Hidalgo, su presencia como tercer lateral ha servido para espolear a Coke Andújar, que ha sido uno de los jugadores más enchufados de la pretemporada junto a Jorge Miramón, que partirá como titular por la derecha y con Carlos Clerc por la izquierda.

El Covid-19 nos ha impedido ver el debut de Mickael Malsa en una demarcación tremendamente ocupada y con enorme jerarquía. Radoja aglutina dinamismo y plasticidad, firmó un partido soberbió en Villarreal. Vukcevic sigue en proceso de crecimiento, con Melero aumentando sus prestaciones multifuncionales y con un Campaña imperial después de que se le hayan disipado sus principales opciones de salida.

La defensa pierde a Rubén Vezo para la primera fecha del calendario, pero ha ganado a Rober Pier que ya está completamente preparado para compartir el centro de la defensa con el indiscutible líder de la zaga Sergio Postigo.

Y en la portería, Aitor Fernández sigue engordando la cuenta de paradas memorables aunque no haya puntos en juego. La mejor noticia para el Levante es que el Athletic de Bilbao ha renovado a Unai Simón y no invertirá en Aitor, que solo se marchará si llega un ofertón irrechazable de Inglaterra o de Italia y en función de la inflación de los precios en las últimas semanas de mercado.

El Levante de Paco López llega preparado, listo y mentalizado para plantar la bandera en Mestalla y sumar una primera victoria histórica en el estadio valencianista.

Sin embargo, creo que para las 37 jornadas restantes necesitará un delantero como Stuani para soñar con algo más que la lucha por salvar la categoría. Todavía es posible, si realmente luchan por el regreso del charrúa al nuevo templo de Orriols.