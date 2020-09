Mascarillas, reencuentros sin abrazos y normalidad en la vuelta al cole en Alicante

Por fin llegó el día. Seis meses y un confinamiento después, colegios e institutos de Alicante han vuelto a abrir sus puertas este lunes.

El 99,8 % de los centros educativos de la provincia ha abierto sus puertas, según la Conselleria de Educación, y el 99,9 % de los alumnos tiene clases presenciales. Más de 288.000 estaban llamados a las aulas este lunes o de manera escalonada durante el resto de semana y, según Ginés Pérez, portavoz de la Permanente de Directores de Primaria en Alicante, la mañana ha transcurrido de manera tranquila y sin incidencias en los colegios alicantinos.

"La incidencia más importante que ha habido es que todo ha sido muy normal", señala. Ha sido una mañana de reencuentros sin abrazos y, sobre todo, de conocer y acostumbrarse a los protocolos y a la nueva normalidad en los coles, con itinerarios marcados para ir al baño, al comedor o al patio; grupos burbuja y mascarilla obligatoria en primaria y secundaria.

Pérez, director también del CEIP Fabraquer de El Campello, admite que estaba "inquieto" ante este atípico inicio de curso, pero se confiesa "muy contento" después de ver cómo se ha desarrollado la mañana y la buena respuesta tanto del alumnado, como de sus familias.

Y en eso coincide Toni González Picornell, presidente de los directores de institutos, que destaca lo "concienciado" que está, especialmente, el alumnado de primero de la ESO, a pesar de ser el más joven y comenzar con muchas dudas nueva etapa escolar. "Cuando les marcas la normativa te dicen que lo tienen muy claro", afirma.

En su centro, el IES Pare Victoria de Alcoi, "todos tienen muy claras las pautas", destaca González, que explica que en cursos superiores ha habido que estar más encima. "Son más adolescentes, se conocen más e intentan aproximarse unos a otros, pero cuando les dices que se separen, lo hacen", señala.

Tanto Pérez como González aseguran que no han recibido recibido noticias de incidencias de otros centros de la provincia. Tampoco han notado ausencias en las aulas, ante el temor de muchos padres y madres de mandar a sus hijos e hijas al colegio.

"Hoy es un día de recepción y de marcar pautas del curso", insisten. Y así esperan continuar en las jornadas venideras.

Luis Barcala: "¿Dónde está el plan B de la Conselleria?"

Esta normalidad que explican los directores de colegios e institutos contrasta con la visión del alcalde Luis Barcala, que en el primer día de curso escolar ha visitado las cocheras de Vectalia, adjudicataria del transporte urbano, para agradecer a los conductores de los autobuses su trabajo durante el estado de alarma.

Allí ha vuelto a cargar contra la Generalitat por la organización del inicio de curso. Barcala asegura que existen muchas dudas en la comunidad educativa a la hora de saber qué hacer si se detectan positivos, critica la figura de los coordinadores Covid en los centros en lugar de contratar personal de enfermería y exige que se realicen pruebas PCR generalizadas.

"No se hacen PCR, no se ponen enfermeros... parece que es preferible no saber", lamenta Barcala.

Pequeñas aglomeraciones a las puertas de los colegios

Por su parte, la Policía Local de Alicante ha reforzado el dispositivo de control y vigilancia en los accesos a los colegios con más de un centenar de agentes.

En total son más de 70 colegios en los se va a desplegar la Policía Local. Según el Ayuntamiento, la mañana se ha saldado con “incidencias menores en algunos colegios donde se han producido pequeñas aglomeraciones en las entradas al querer ver a su hijos acceder”.

Desde el consistorio piden a las familias que eviten "llegar antes de la hora de entrada y hacer muy rápida la despedida”. Además, recuerdan que, si se quieren esperar a ver cómo entran a las aulas, deben hacerlo fuera de la puerta de acceso.