Institutos de A Coruña estudian impartir clases por la tarde por falta de espacio

La comunidad educativa está pendiente de los horarios de la vuelta a la actividad en colegios e institutos con la posibilidad planteada por diferentes centros del área de A Coruña de que haya clases por la tarde por falta de espacio. Institutos como Adormideras, Eusebio da Guarda, Monte das Moas, Rafael Dieste o Agra del Orzán han planteado esta posibilidad. También el Blanco Amor de Culleredo o el Neyra Vilas de Perillo. Las Asociaciones de Madres y Padres de alumnado piden que se busquen espacios alternativos. Algunos centros lo están consiguiendo.

Son institutos como el del Agra que han solicitado al Concello da Coruña que le deje espacio en el Ágora. Serían seis aulas, o más si están disponibles, para alumnos de Bachillerato y el Ciclo de Acondicionamiento Físico y Sociodeportivo. Son aulas con capacidad para 30 estudiantes. Para el director del centro, Diego Taboada, ésta es la mejor opción.

"Mandaré un escrito a las familias para que autoricen a sus hijos a utilizar el Ágora para que no haya problemas. Todo lo que sea sumar tiene que ir para adelante", señaló Taboada.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de centros públicos se opone a los turnos lectivos por la tarde porque consideran que harán muy difícil la conciliación en muchas familias y supondrá la imposibilidad para muchos alumnos de acudir a actividades que hasta ahora venían realizando.

Román Rodríguez reconoce "cierta incertidumbre" en la vuelta a las aulas y recuerda que "el riesgo cero no existe"

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se ha estrenado este martes como responsable de esta área con una reunión con los jefes territoriales de la consellería, así como con los jefes de inspección, para preparar el nuevo curso, un periodo ante el que, ha reconocido, hay "cierta incertidumbre", pero para el que ha pedido la implicación de todo el sector para hacer de la vuelta a las aulas una actividad "segura", siendo "conscientes", no obstante, de que "el riesgo cero no existe".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de iniciar la reunión, en la que los jefes territoriales profundizarán en las "propuestas de adaptación" de un "inicio de curso absolutamente inédito" y marcado por "la necesidad de implantar una serie de medidas higiénico sanitarias" contra la COVID-19.

Sobre esta cuestión, el conselleiro ha querido agradecer la labor del personal de los centros, principalmente de sus equipos directivos, "por el trabajo que han hecho a lo largo del verano y, sobre todo, que están haciendo en los últimos días" para adaptar la vuelta a las aulas según las directrices acordadas entre el ministerio y las comunidades, que van "con bastante retraso".

Esta situación, ha dicho Román Rodríguez, les está llevando a realizar "un trabajo contrarreloj" pero que es "tremendamente significativo" y "tremendamente comprometido" para "garantizar" que "las aulas sean lugares seguros" para los niños, siempre de un modo "adaptado a cada nivel educativo".

De hecho, a mayores de las medidas "comunmente aceptadas, como la mascarilla y la distancia", el conselleiro ha explicado que cada centro "hace sus planes de adaptación" en función de sus necesidades tanto físicas como pedagógicas".

"Hay una cierta incertidumbre, sería absurdo no reconocerlo", ha dicho Román Rodríguez, que ha atribuido buena parte de los flecos que todavía quedan sueltos al "retraso y la falta de liderazgo que tuvo el ministerio" en este ámbito.

Para un regreso a las aulas seguro, el conselleiro ha pedido la implicación de toda la comunidad educativa para poner en práctica y respetar las medidas implantadas, con el objetivo de que esta crisis sanitaria "no genere una crisis educativa". "Hacemos un llamamiento a todos los agentes a que seamos conscientes del momento en el que vivimos y prioricemos lo importante: garantizar de forma racional que podamos tener un regreso a las aulas de la mejor forma posible", ha dicho. No obstante, Román Rodríguez ha instado a "ser conscientes y realistas del momento" actual, donde "el riesgo cero no existe".