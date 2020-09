El PP de la capital denuncia al Alcalde por solicitudes de información no contestadas

El PP de la capital denunciará al Alcalde por solicitudes de información no contestadas. El portavoz de esta formación política en el Ayuntamiento de Jaén lo ha anunciado ese martes asegurando que hay más de 20 solicitudes que han superado el plazo permitido para ser atendidas desde principios de 2020. Manuel Bonilla, asegura, se ha cansado de esperar a que el equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos en la capital jiennense atienda las solicitudes de información que han peticionado desde el mes de enero.

Por tanto, habla de "bloqueo a las funciones fiscalizadoras del PP" y anuncia que recurrirá a la vía administrativa para denunciar este comportamiento del alcalde y el equipo de gobierno. Además, no descarta ir finalmente por la vía judicial si no se resuelve este asunto.

Dice que esas solicitudes de información al equipo de gobierno entrañan importancia en asuntos como Onda Jaén, los informes sobre indemnizaciones al Ayuntamiento precisamente por el incendio en la radio televisión municipal o la retransmisión de la San Antón o algún pleno municipal por distintas empresas privadas.

"No nos gustaría. No nos gusta judicializar estos temas y mucho menos en la vía penal. Pero si se reitera esta actitud obstruccionista contra la oposición, contra el PP, nosotros ejerceremos nuestros derechos sin que nos tiemble la mano. Por consiguiente, nosotros vamos a seguir haciendo una oposición responsable colaborando cuando sea necesario con el equipo de gobierno, pero no vamos a permitir que se bloquee y que se niegue los derechos a este partido político y a sus concejales", ha dicho.

La denuncia se interpondrá en los próximos días ya que, según Manuel Bonilla del PP, "se está recopilando toda la documentación necesaria para poder hacerlo cuanto antes".

Respuesta municipal

Sobre este asunto, y a preguntas de Radio Jaén Cadena SER, el alcalde de la capital Julio Millán asegura que los expedientes están ahí desde el principio y que el PP tiene total libertad para consultarlos. Pide al portavoz popular y a su equipo de concejales y asesores que hagan su trabajo y que no pretendan que el alcalde lo haga por ellos.

"Tienen acceso a todos los expedientes del Ayuntamiento. No se le va a ocultar nunca, ni se le ha ocultado nunca el procedimiento para que tenga vista de estos expedientes. Ahora bien, informes u otras cuestiones que puedan pedir… nosotros no vamos a trabajar para ellos. Trabajamos para la ciudadanía de Jaén y para la ciudad de Jaén. Tienen 6 asesores, 7 u 8 concejales liberados y por tanto el trabajo de los informes tienen que hacerlo ellos. Lo que tenemos que hacer es trabajar, y bastante tenemos ya, en afrontar los retos de la ciudad, para que encima tengamos que trabajar en hacerle el trabajo al PP", ha dicho Millán.

Fuentes municipales aseguran además a esta emisora que el equipo de gobierno tiene efectivamente 5 días para aportar un informe en base a la ley de régimen local y que, cuando pasa el plazo, el reglamento interno del auto permite al solicitante poder ver sin ningún problema el expediente interno de cada proceso. Algo que, según esas mismas fuentes, no ha sucedido.