El PSOE dispuesto a ceder la presidencia de la Comunidad de Madrid a Ciudadanos "por higiene democrática"

José Manuel Franco, delegado de Gobierno y secretario general del PSOE en Madrid, ha pasado por La Ventana de Madrid, donde no ha descartado apoyar un gobierno de Ciudadanos, tras una futura moción de censura. Asegura que lo estudiarán "por higiene democrática" y porque este Gobierno "merece" esa moción, aunque "ahora no es el momento".

Asegura el delegado que ahora mismo no está en contacto con Ciudadanos, pero que "si Inés Arrimadas le recomienda a Ignacio Aguado que apoye una moción de censura, estaremos preparados". El motivo por el que el PSOE no presenta la moción de censura de forma inminente es, dice, "por responsabilidad", aunque asegura que "sobran los motivos".

"Si PP y Ciudadanos siguen bloqueando el control político de la Asamblea de Madrid, el PSOE profundizará e intentará con todas sus fuerzas y potencia una moción de censura" . Sostiene que "incluso para perder presentaremos la moción de censura".

Sin embargo el PSOE no presentará la moción de censura de forma inminente, Franco apela a la "unidad" y cree que es "responsable" esperar. No cree que esto sea contradictorio ya que, aunque no se presente aún la moción de censura, "el PSOE ha presentado el primer gran acuerdo de reconstrucción" y "ha hecho posible que se investigue lo que ha pasado en las residencias".

Preparados ante un posible confinamiento

José Manuel Franco asegura que desde la Delegación de Gobierno tienen un plan preparado por si la Comunidad decide confinar zonas de la región madrileña. "No creo que sea inminente", pero "si la autoridad sanitaria lo ve necesario, colaboraremos".

Más control en las carreteras de Robledo



A su vez, el delegado ha criticado las imágenes de las que nos hacíamos eco a lo largo del día de hoy de un motorista que se grababa en Robledo superando los 140 kilómetros por hora. Asegura que fortalecerán los controles de la zona poniendo controles de alcholemia, radares y más presencia de la Guardia Civil para evitar que se repitan imágenes como las que se podían ver en Youtuve antes de que el autor las eliminara.