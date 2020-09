Carles Duran al 'Què T'hi Jugues!': "Sóc un privilegiat, és l'hòstia entrenar a la Penya"

Avui al ‘Què T’hi Jugues!’ hem entrevistat a l’entrenador del renovat Joventut de Badalona, Carles Duran. Amb ell hem parlat de la il·lusionant temporada que els hi espera a la Penya després dels grans fitxatges que ha fet l’equip amb Ante Tomic, Vladimir Brodziansky o Pau Ribas. Sobre això, l’entrenador de la Penya ha dit que l’equip no té pressió pels resultats, ja que “la il·lusió no s’ha de perdre mai, però pressió no crec que n’haguem de tenir. Tot i això no crec que sigui el primer estiu on intentem fer un bon projecte. El que volem és que gent com el Xavi Saisó es senti identificat amb aquesta plantilla. Crec que més que marcar-nos objectius és que no hem de renunciar a res, crec que podem competir amb totes les competicions i podem lluitar contra tots, el que si que és cert és que encara estem molt lluny d’alguns equips. Però amb l’equip que em format, que ha millorat molt, no ha de renunciar a res”. Carles Duran ha definit també el que creu que el diferencia de la resta d’equips de la ACB, i és “que tenim molta gent de la casa, un equip amb cantera i que intenta potenciar el talent. Aquest any tindrem 7 o 8 jugadors de la casa i a part el que volem és que aquests jugadors de la casa estiguin ben acompanyats pels fitxatges, com el de Ante Tomic, que serà important per a l’equip.

Sobre Tomic ha parlat també de manera més detallada i Carles Duran ha dit que “l’Ante m’ha sorprès molt com ha entrat de bé al equip, ja que és un equip molt jove i amb menys experiència, però s’ha adaptat molt bé des del primer moment”. Respecte als fitxatges, des d’un punt de vista més general, ha dit que “Vladimir Brodziansky està sent una mica irregular, però com tot l’equip durant la pretemporada”. Sobre Tomic ha admès que “em va sorprendre simplement que realment fos una possibilitat que vingués Ante Tomic, després quan va dir que sí crec que és perquè veu que el Joventut vol seguir creixent, a part que així pot seguir vivint a Barcelona”.

Finalment, Carles Duran també ha parlat de les seves sensacions a nivell personal i sense pèls a la llengua ha dit que “el primer pensament que tinc és que sóc un privilegiat, és la hòstia entrenar a la Penya, l’equip on t’has format, però per altra banda també tinc molta responsabilitat. Quan vaig dir que anava a la Penya em deien que on anava que la Penya ja estava morta. Ara intento gaudir-ho amb la màxima exigència possible, tot i això alguns cops crec que sóc massa penyero”. Respecte al seu objectiu personal, Carles Duran espera que “la Penya sigui reconegut pel seu joc i per la seva gran cantera i fer una temporada com la de fa dos anys, ja que la anterior va ser molt irregular”.