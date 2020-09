Piden una reunión con Ábalos

La Plataforma por las Infraestructuras y la Sanidad de la Ribera del Duero Burgalesa ha pedido, junto con otros colectivos de Castilla y León, una reunión con José Luis Ábalos para abordar la situación de la Autovía del Duero. Piden que les reciba el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en Madrid para manifestarle su preocupación por el retraso en la finalización de esta carretera y de la Autovía de Navarra, la A-15.

La petición de reunión la hacen extensiva al delegado del Gobierno en la comunidad, José Javier Izquierdo, con quien desean mantener un encuentro. De esta forma, quieren aprovechar para mostrar su preocupación y hartazgo ante la falta de compromiso político y los escasos avances en la construcción de ambas autovías, que acumulan años de retrasos y paralizaciones. Los cuatro colectivos solicitan la reunión con Ábalos porque la actual situación de la Autovía del Duero a su paso por Castilla y León, y de la Autovía de Navarra en los tramos pendientes de la provincia de Soria y Navarra, comienza a ser insostenible e insoportable. Ambas infraestructuras, que deberían modernizar el obsoleto y peligroso trazado de la N-122 a su paso por la comunidad, formarán parte del eje Mediterráneo - Portugal en el tercio norte de la Península. Una vez estén finalizados todos sus tramos, será la columna vertebral de la región que, de esta forma, quedaría conectada con Portugal, por un lado, y con el Valle del Ebro, País Vasco, Cataluña y Francia por otro, articulando, además, Castilla y León de este a oeste por el corredor del Duero.

Estas plataformas de provincias de la España vaciada, consideran que ambas infraestructuras son vitales para el futuro de sus territorios, de empresas y habitantes. Entienden que nunca se les ha dado la prioridad ni el impulso necesarios para verlas finalizadas, a pesar de pasar por algunas de las provincias más vaciadas de España, como son Soria y Zamora. Además, recalcan que la N-122 es una vía cada vez más peligrosa, ya que atraviesa multitud de localidades a lo largo de todo su recorrido por la comunidad, soportando un considerable volumen de transporte pesado diariamente. En su escrito al delegado y subdelegados del Gobierno, valoran que tanto la Autovía del Duero como la Autovía de Navarra son imprescindibles para que sus provincias vislumbren futuro, resulten atractivas para atraer empresas, inversiones y oportunidades que frenen la sangría poblacional que llevan sufriendo desde hace décadas y que no permite competir en igualdad de condiciones con otros territorios. Recuerdan a José Javier Izquierdo y a los subdelegados del Gobierno en Soria, Valladolid, Burgos y Zamora que, mientras las obras de las vías mencionadas acumulan años de retrasos y paralizaciones, otros proyectos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana avanzan sin demoras ni excusas y con un respaldo político e institucional que estas infraestructuras no tienen. Consideran que, si el compromiso de este Gobierno con la España vaciada es real, no debería continuar esta ausencia de inversiones y de impulso para finalizar ambas autovías, dándoles la prioridad que nunca han tenido por parte de los diferentes ejecutivos y ministros de Fomento. No olvidan la visita de Pedro Sánchez a Soria el 10 de mayo de 2018, semanas antes de ser presidente del Gobierno. En declaraciones a medios, el hoy jefe del ejecutivo, remarcó que la despoblación sería una de las “banderas” en su acción política. Por estas palabras, los colectivos entienden que debería ser uno de los asuntos prioritarios en la agenda del actual Gobierno de España en su estrategia del reto demográfico, ya que estas infraestructuras son vitales para la supervivencia de las provincias afectadas, azotadas por una crisis demográfica que dura décadas, agravada en la actualidad con la crisis sanitaria y económica que las golpea.

Terminan el escrito asegurando que es necesario que José Luis Ábalos reciba a las plataformas solicitantes para que éstas conozcan de primera mano las intenciones que tiene el ministro en lo que respecta a las autovías antes mencionadas, además de dejar constancia del descontento de la ciudadanía del sur de Burgos, Soria, Valladolid y Zamora ante lo que viene siendo un trato injusto reiterado por los diferentes gobiernos de España en lo que se refiere, en este caso, a la construcción de la A-11 y A-15.

Que la Juntade Castilla y León presione

Plataforma Soria ¡YA!, A-11 Pasos de Peñafiel, Coordinadora N-122 de Zamora y Plataforma por las Infraestructuras y la Sanidad de la Ribera del Duero Burgalesa instan, además, a la Junta de Castilla y León a que se implique con esta demanda y urja al Gobierno de España la finalización de estas dos autovías, solicitando al presidente Fernández Mañueco y al consejero de Fomento, Suárez Quiñones, mayor presión al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Un llamamiento que hacen extensivo a los representantes de cada una de estas provincias en el Congreso de los Diputados. ya que es un asunto que, bajo su punto de vista, afecta a miles de ciudadanos y a los intereses de empresas castellanoleonesas, y que ya acumula años de retrasos con gobiernos de todo signo, sin que se vislumbre su finalización en un futuro próximo.