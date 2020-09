El brote de la residencia de Roa sigue controlado

El brote de coronavirus de la residencia de ancianos de Roa, continúa estable, sin nuevos contagios. La única novedad ha sido el fallecimiento este miércoles de uno de los residentes que había dado positivo, por causas que se atribuyen al agravamiento de otras patologías que venía padeciendo. Fue el jueves de la semana pasada cuando desde Radio Aranda informamos de la existencia de este brote, que se conoció al dar positivo uno de los residentes que reingresó en el Santos Reyes tras haber salido una semana antes del centro hospitalario con PCR negativa. La Junta de Castilla y León reconocía al día siguiente la existencia de estos contagios, hablando de un total de 14 casos, 13 residentes y un trabajador.

Dice el director de la Fundación Raudense de la Tercera Edad que todos los afectados, salvo uno de ellos que se encuentra hospitalizado, continúan sin síntomas, como al principio, y el centro mantiene un estricto protocolo para no mezclar a las personas infectadas, que siguen haciendo vida normal, aunque aislados en una zona, del resto de usuarios. “La mayoría de los residentes están todos asintomáticos, están todos bien, ya no solo estos 12, sino los del resto del centro, aunque tenemos que lamentar la baja de un residente que había sido confirmado Covid que sucedió ayer, pero que ha fallecido, entendemos, por causas que no tienen nada que ver con la Covid-19, porque era una persona que llevaba ya una buena temporada bastante malita y nos esperábamos este desenlace; así que actualmente tenemos un hospitalizado y los demás están todos bien, asintomáticos, en el centro y pasando el día a día”, explica Jorge Sainz.

Jorge Saiz explicaba que la necesidad de aislar a los trabajadores que habían tenido contacto estrecho con el paciente cero originaba un problema al verse mermada la plantilla. Sin embargo, una parte de ellos se ofreció a guardar la cuarentena dentro de la residencia para poder seguir atendiendo a los pacientes ya contagiados. “Las personas que han tenido que guardar cuarentena, parte de ellas antes había decidido confinarse dentro del centro para poder seguir trabajando con los residentes y pasar la cuarentena en centro residencial y con este personal, con el resto de personal que se encontraba de vacaciones y con el esfuerzo de todos, hemos conseguido que la ratio se mantenga y podamos seguir prestando un servicio de calidad y de calidez”, comenta el director de la Fundación Raudense, que agradecía públicamente la buena disposición de toda la plantilla y la comprensión de las familias de los residentes que no pueden visitar a los residentes mientras se mantiene el brote, con los que la residencia está en contacto permanente. Saiz decía también que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta se ha volcado y también el coordinador del Centro de Salud de Roa. El centro ha recibido también el ofrecimiento de otras personas que estaban dispuestas a colaborar altruistamente en lo que hiciera falta ante esta situación.

11 hospitalizados en Aranda

Por otra parte, en el hospital Santos Reyes registra dos nuevos ingresos, que elevan a 11 la cifra. El centro comarcal lleva toda la semana libre de fallecimientos por Covid. El último deceso se produjo el sábado.