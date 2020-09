El Anpa de Novo Mesoiro denuncia que hay aulas vacías cuando son necesarios desdobles en tiempos de Covid

El barrio de Novo Mesoiro de A Coruña ha estrenado hoy su nuevo colegio con problemas en estos tiempos de Covid. La Asociación de Madres y Padres del centro denuncia que no se ha cubierto la plantilla de profesores comprometida y que hay aulas con desdobles y otras que concentran a todos los niños en una sola línea a pesar de la necesidad de distancia en medio de la pandemia y de que hay aulas vacías. Es el caso de segundo de primaria que, a pesar de tener comprometidas dos líneas, concentra sus 25 alumnos en una sola aula.

La asociación de madres y padres denuncia que los desdobles se han producido en otros cursos que, de ese modo, no llegan a los 25 niños por aula, pero no en segundo que tiene un aula vacía.

"En Segundo de Primaria no nos quieren abrir la segunda línea. Meten a los 25 niños matriculados en un aula. Entendemos que en tiempos de pandemia esto no es admisible. El aula está ahí, pero la Xunta no da permiso para usarla. Es más, se están rechazando solicitudes para segundo de primaria alegando que no hay espacio", señaló Victoria Candame, portavoz de la asociación Monte do Muíño.

Ese curso cuenta además con al menos dos alumnos con necesidades especiales sin profesor de apoyo comprometido. La comunidad educativa trasladarán la situación a todas las formaciones políticas. Piden al nuevo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que reconsidere esta decisión.