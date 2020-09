"Si tenemos que hacer labores de rastreo no podemos atender igual"

La Atención Primaria del sistema sanitario está bajando el nivel y la calidad asistencial. Así lo están denunciando a la SER numerosos usuarios de distintos puntos de la provincia, que están encontrando más dificultades para contactar con los facultativos para una simple consulta médica. Desde que en los Centros de Salud se implantó el Plan COVID, se han convertidos en espacios menos accesibles a los usuarios, con menos servicios y más lentos, extremo que ha confirmado a Radio Granada personal médico de Atención Primaria consultado.

La razón es sencilla: los médicos y todo el personal sanitario y administrativo están dedicando gran parte de su tiempo a labores de rastreo de positivos y al seguimiento clínico de los pacientes que, asintomáticos o leves, se encuentran en aislamiento domiciliario. "Es verdad que no hay médicos de familia disponibles y que no se pueden contratar pero sí hay personal administrativo que se puede reforzar en cada centro para ocuparse de esas tareas. Si tememos que hacer labores de rastreo, no podemos atender igual, no es posible", ha denunciado el médico Mikel Farrés en el programa Hoy por Hoy Granada.

Farrés ha reconocido que en los Centros de Salud están literalmente "desbordados", trabajando más que nunca y en condiciones de precariedad, asumiendo tareas administrativas y atendiendo cada día a decenas de pacientes de forma presencial y telefónica.

"Es obvio. Nosotros ya estábamos denunciando antes de todo esto que ya se trabajaba en malas condiciones, imagínese ahora. Obviamente que tiene consecuencias para la salud de la población y esta falta de atención repercute en las Urgencias de los hospitales", explicó Farrés, quien añadió que "estamos cubriendo a nuestros compañeros, haciendo de rastreadores, haciendo guardias y seguramente estemos descuidando lo más importante", explicó el galeno.

El doctor ha detalledo que "la limitación importante está en el acceso a la consulta. Cuando llamas puede que te den cita en ocho días para registrar esa llamada y que el médico te llame, ahí está el problema. Cuando a nosotros nos sale en el ordenador la cita, la resolvemos rápido, y si tiene que ser presencial porque hay que ver al paciente, se hace. El problema está en la gestión administrativa. No se puede hacer el rastreo de Covid si no se contrata más personal para ello del mismo modo que no se puede bajar la ratio en las aulas si no se contratan profesores. Es así de fácil".

La Asociación de Pacientes de Granada también ha mostrado preocupación por esta bajada de la calidad asistencial. Su portavoz, Antonio Hermoso, ha dicho a la SER que tememos que "se vea mermada la continuidad y la asistencia en patologías crónicas como consencuencia de este déficit de personal que ya exisitía antes de la pandemia".

"El problema que tenemos en Primaria es que la mayoría de la atención es telefónica y nos preocupa en asuntos como reajustes de medicación, si el paciente empeora un poquito. Ante esta situación hay gente que se va a Urgencias si empeoras un poquito", dijo el portavoz de la Asociaciónn de Pacientes, Antonio Hermoso.

Hermoso también añadió que la relación médico paciente es fundamental porque "la empatía telefónica no tiene nada que ver con la real", y esta atención telefónica no ayuda "a resolver los problemas de salud sobre todo de nuestros mayores".