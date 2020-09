El C.E.I. Antonio Machado no inicia las clases, por obras inacabadas

Este jueves, inicio del curso escolar en los centros de Educación Infantil y Primaria, que supondría la incorporación de 1.042 alumnas/os (17 menos que el curso pasado, que fueron 1.059), atendidos por 87 profesores y profesoras.

Esta redacción realizaba, ayer miércoles, su tradicional recorrido por los centros para conocer los detalles y las novedades en cada uno de ellos.

Por primera vez, no se incorporan todos los centros, no será así en el C.E.I. Antonio Machado, porque la delegación territorial de la Consejería de la Junta, en manos de Ciudadanos, no ha terminado las obras que se vienen realizando en el C.E. I. Antonio Machado, que ejecuta la empresa Construcciones Gallardo, en el centro hay matriculados 80 alumnos/as y 9 profesores/as.

Mantiene, la Junta, el compromiso de ingreso de los alumnos el 21 de septiembre.

Otras de las instalaciones del 'Antonio Machado' / Antonio Plaza

Unas obras que vienen anunciadas del curso anterior, entre otras actuaciones, en los servicios del alumnado.

Centros

Por centros, ‘Arroquia Martínez’, de Primaria, continua siendo el que acoge a mayor número de alumnos/as, 231, aunque son 20 menos que en el curso anterior, 251. Serán atendidos por 19 profesores, los mismos que en 2.019.

‘General Fresneda’, que imparte educación Infantil y Primaria, 224 alumnas/os, 3 más que en 2.019, con los mismos profesores/as, 16.

‘Dr. Fleming’ también Infantil y Primaria, con 215 alumnas/os, 5 más que el curso anterior. 16 profesores/as, uno más.

‘Virgen de Fátima’, de Primaria, mantiene tanto el mismo número de alumnas/os, 197, como de profesores/as, 17, que en 2.019.

En Educación Infantil, en el ‘Soriano Serrano’ atienden a 95 alumnos/as, 5 menos que en 2.019, 100, con los mismos profesores/as, 10.

Y en el mencionado ‘Antonio Machado’, mantiene el mismo número que el curso anterior, 80, con un profesor más, 9.

Obras

Además de las obras que se están ejecutando en el C.E.I. ‘Antonio Machado’, que se van a prolongar unos días y va a suponer el retraso de la puesta en marcha del curso en ese centro, también se está realizando en el C.E.P ‘Arroquia Martínez’, de accesibilidad en el interior de sus instalaciones, que se completaban en el día de ayer, a las que hay que añadir un ascensor exterior, que se van a acometer a continuación, pero que no van a afectar al desarrollo de las clases.

Todos los centros van a cambiar los criterios de inversión de sus fondos propios, para adquirir productos y materiales para la prevención del COVID 19, que se van a complementar con las aportaciones desde el propio ayuntamiento y de la Junta de Andalucía.

Provincia de Jaén

58.215 escolares de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial

regresan a las aulas, en la provincia.

Hay 4.698 maestros/as en las aulas encargados de su educación.

En Jaén existen 610 centros educativos, aunque hoy abren 502 (menos ‘Antonio Machado’ de Jódar) de régimen general y 3 de educación especial. El resto se incorpora el próximo 15 de septiembre cuando arranque Secundaria y el resto de ciclos.