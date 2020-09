Liga Fantasy Golen: 'Haz que tu Logroñés sea el mejor de esta Liga'

Querido 'gauner', vamos a darte una sorpresa. Con el debut de la UD Logroñés en Segunda División, NueveCuatroUno, Radio Rioja (Cadena SER) y Gol en Las Gaunas ponen en marcha la 'Liga Fantasy Golen', a través de la plataforma Biwenger. El objetivo es sumar a la mayor cantidad de aficionados posibles, permitiendo un mayor conocimiento de la categoría, un 'pique sano' con los futboleros y entrar en la categoría de plata con la máxima ilusión posible. El juego ya está disponible y para inscribirse solamente hay que hacer click en esta direccion. ¡Y es gratis!

- Cada jugador cuenta con 250 millones de euros para construir su equipo con jugadores reales de LaLiga SmartBank. Serán necesarios once titulares y cuatro suplentes (estos últimos no son imprescindibles). Cada jugador puntuará de acuerdo a las puntuaciones del Diario AS, aunque se añadirán unos pluses o recortes dependiendo de su actuación. No te preocupes, lo veremos más tarde.

–La función de los cuatro suplentes (uno por cada posición) es la de reemplazar a aquellos jugadores de la misma posición del once inicial, que no hayan jugado, (si puntuasen negativo, o puntuasen "0", esta prevalece)

- Al ser una liga que surge de dos medios riojanos, sí te requerimos obligatoriamente que alinees al menos tres jugadores de la UD Logroñés en cada jornada. Iñaki, Olaetxea, Rubén Martínez, Ander Vitoria... en fin, que tienes mucho y bueno para elegir. En caso de no hacerlo, serás automáticamente descalificado. Y no, no queremos hacerlo.

- Tendrás que asignar un capitán a tu equipo y este no podrá superar los 25 millones de euros de valor. No te preocupes porque este límite rara vez se suele rebasar en Segunda salvo que quieras a los jugadores TOP del Espanyol, Leganés o Mallorca. El hombre que elijas puntuará doble (tanto de forma positiva como negativa).

- Cada jugador tendrá la posibilidad de realizar un máximo de tres cambios entre cada jornada. Así que ya sabes, piénsate bien el once de la primera jornada, porque no podrás cambiarlo demasiado.

- Para guardar tu alineación, tendrás hasta 10 minutos antes del comienzo del primer partido de la jornada correspondiente en la LigaSmartBank. Es decir, el plazo límite es hasta el sábado a las 15:50 horas, justo antes de Ponferradina - Castellón.

- Cada posición del once inicial sin cubrir contará con -4 puntos

Las picas del AS, anteriormente mencionadas, marcarán la nota de cada jugador:

- Cuatro picas: 14 puntos

- Tres picas: 10 puntos

- Dos picas: 6 puntos

- Una pica: 2 puntos

- Cero picas: -2 puntos

- Sin calificar: 0 puntos

Además, habrá pluses por gol, que variarán según la posición que tenga el futbolista:

- Portero: 6 puntos

- Defensa: 5 puntos

- Centrocampista: 4 puntos

- Delantero: 3 puntos

- De penalti: 3 puntos (no importa la posición)

- En propia meta: 0 puntos

Por último, en caso de expulsión se aplicarán las siguientes sanciones: doble amarilla (-3) y tarjeta roja (-6).

¡No lo pienses más y únete a nuestra liga!