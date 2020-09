El joven ataleta eibarrés Odei Jainaga sigue en estado dulce, en un excelente verano, al batir nuevamente el récord estatal de jabalina, en la Copa de España disputado en el estadio Vallehermoso de Madrid, con su gran lanzamiento (84,10) mejorando en más de dos metros su anterior marca conseguida en León.

Además su triunfo y el buen trabajo de sus compañeros sirvió a la real para subir al podio sólo superado por el Playas de Castellón y Fent Camí Mislata. Odei Jainaga está completando un maravilloso 2020 con cuatro lanzamientos por encima de los 80 metros, lo que demuestra la evolución imparable y su regularidad, a menos de 90 centímetros de la marca mínima olímpcia para Tokio 2020 del proximo año.

Desde León, Odei Jainaga atiende la llamada de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA, analizando esta atipica temporada veraniega por la crisis sanitaria pero muy próspera a nivel invidual por su gran rendimiento.

Gran momento muy dulce: " Sí, estoy muy conento empiezan a salir grandes marcas y eso refleja todo lo entrneado en este período de tiempo y ahora vienen todos estos buenos resultados".

¿Cómo valoras el lanzamiento y la marca?: "Bueno, tecnicamente no fue muy bueno, simplemente se fue lejos. Tecnicamente he tenido mejores tiros, no me gustó mucho su vuelo, ya que luego cayó en picado y no planeó nada la jabalina. Creo que podía haber lanzado más, si hubiera sido más técnico el disparo"

Alcanzando una gran regularidad sobre los 80 metros: " Esa es la mejor señal, estar por encima de la barrena de los 80 metros, me he afincado ahí. Con 22 años aún puedo mejorar en técnica y fuerza. Debo ir con calma, es un proceso muy largo, tengo que ir despacio sin volverme loco.

Olvidado el calvario de las lesiones de hace dos años: "Sí, lo primero que quiero hace es ahora descansar y el año que empezar con ua muy buena base de trabajo para evitar todo tipo de lesiones, que es lo que más fastidia. Con un trabajo específico se pude evitar hacerme daño en el codo y en el hombro"·.

Última cita el Campeonato de Esapaña en Moratalaz: " Si, yo ya he cumplido mis objetivos después de estos 84 metros, y al campeonato de España iré a disfrutar, sin presión, a intentar hacer lo mejor posible, sin volverme loco. Si allí sale otro tiro como este último, pues genial. Busco un bonito duelo con Nico Qujera, no va a haber piedad, entre nostros, iremos a muerte y a luchar por el título."

A por el sueño olímpico en Tokio: " Si, claro, por supuesto, ese es mi principal reto para el año que viene. Mentalmente es pasar una barrera entre 80 y 90 metros, muy potente psicológicamente y estoy ahí en la pomada. Sería una muy buena señal lanzar el año que viene 85 metros, ya me reafirmaría que tengo un buen nivel y me daría muchas posibilidades para ir tokio y disputar los Juegos con muchas garantías"