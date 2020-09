Niños y una embarazada, entre los migrantes que duermen en el muelle de Arguineguín

Sin sombra, soportando temperaturas por encima de los 30 grados y durmiendo en el suelo. Así viven, desde hace días, 358 personas en el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, al suroeste de Gran Canaria. Los migrantes, entre los que se encuentran tres niños de corta edad y cuatro mujeres, una de ellas embarazada, siguen a la espera de ser trasladados. Como reconocen fuente de Cruz Roja, "cualquier lugar sería mejor que el muelle" en el que, sin recursos, se ven obligados a dormir sobre el asfalto. Sólo las mujeres y los niños, que están separados en una carpa de los hombres adultos, pueden disponer de una colchoneta para descansar. El resto, los 351 hombres, llevan días durmiendo sobre una fina manta colocada sobre el suelo del muelle.

El calor de Mogán se nota más entre las carpas, donde apenas hay sombra. En el muelle sólo se han habilitado 7 baños químicos para todos los migrantes que tienen que asearse en unas duchas portátiles y que reciben ropa limpia una vez cada 3 días. Algunos de estos migrantes han soportado estas condiciones extremas durante dos semanas, justo cuando llegaron en patera o cayuco hasta la isla. "Me siento avergonzado porque esto no es propio de los canarios. Nosotros nunca nos hemos portado así con la gente, no hemos tenido a nadie, jamás, 15 días en pleno solajero", explica el magistrado Arcadio Díaz Tejera, que tiene competencias en el Centro de Internamiento de Extranjeros en Barranco Seco, tras su visita al muelle.

El magistrado acudió hasta Arguineguín a petición de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que no pudo contener las lágrimas al hablar de la carpa en la que viven los tres niños llegados en patera. "Como representante política me siento frustrada e impotente de no canalizar con mayor diligencia esta situación de drama social en el municipio de Mogán", lamentaba emocionada la primera edil. Durante su visita al muelle, tanto el magistrado como la alcaldesa hablaron con algunos migrantes, "charlamos con ellos en italiano, están desesperados, no sólo por la situación inhumana que están viviendo sino porque se quieren ir de la isla, quieren llegar al continente europeo para buscar un futuro mejor", decía Díaz Tejera. El juez lamentó "el atronador silencio" de los representantes de algunas administraciones públicas a los que pide unidad para ayudar a los migrantes y a la sociedad canaria. El magistrado apuesta por habilitar las instalaciones militares en desuso, "no sólo de Gran Canaria sino de todas las islas".

Lo que iba a ser una solución temporal, hasta que se encontrara un lugar donde pudieran pasar la cuarentena, se ha convertido en un centro de acogida improvisado que poco a poco se vacía. Este miércoles 150 personas dejaron el muelle y este jueves está previsto que otras 50, entre ellas los niños y las mujeres, abandonen las carpas y sean alojados en otros recursos de Cruz Roja. Según la Delegación del Gobierno en Canarias, el proceso se ha ralentizado porque han tenido que esperar el resultado de las pruebas PCR realizadas a los migrantes. Esta misma mañana, se les realizaban los test a los últimas personas en llegar hasta las carpas del muelle.