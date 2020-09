Sotillo de la Ribera registra 21 positivos

La Consejería de Sanidad investiga el origen de un importante repunte de casos de Covid en Sotillo de la Ribera, que afecta, según la información oficial de la Delegación Territorial de la Junta a 21 vecinos. En estos últimos días fueron aumentando el número de positivos hasta llegar actualmente a esta cifra, sin que se conozca el punto de partida de estos contagios.

El alcalde, aunque reconoce la preocupación que existe en el municipio, se congratula de que hasta el momento no hay enfermos graves y una buena parte de los infectados son asintomáticos. Manuel Callejo dice que no se puede determinar por ahora el origen de lo que no entiende que no puede considerarse un brote como tal, puesto que hay afectados de familias que no tienen conexión entre ellas. “No tenemos constancia de que haya sido un brote técnicamente dicho, es decir, que haya sido en una reunión o una comida o una cena, no lo sabemos exactamente, porque según los datos que me llegan a mí hay varias familias afectadas o grupos de familias que no tienen relación unas con otras”, explica el alcalde que añade la hipótesis de que “el portador que haya sido en Sotillo tiene mucha vida social en bares etcétera y bueno se ha contagiado, se ha extendido el contagio pero sin conocer exactamente el origen de este supuesto brote”.

El Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera publicaba un bando en el que pedía a la población que extremara las precauciones para contener el avance del virus y pedía también la colaboración de los establecimientos comerciales en este sentido para evitar nuevos contagios.

En otro punto de la comarca también preocupa el avance de esta pandemia. La residencia de ancianos ‘Las Candelas’, de Caleruega, que en la primera oleada se mantuvo libre de contagios, ha empezado a registrar algunos en estos últimos días, que ascienden de momento a media docena.

Repunte notable de ingresos hospitalarios

Por su parte, el hospital Santos Reyes ha registrado en las últimas 24 horas un repunte significativo de ingresos con Coronavirus. Actualmente hay 16 pacientes ingresados, cinco más que el día anterior. 9 de ellos proceden de residencias, 2 del centro de Salud Aranda Norte, 1 del Sur y 4 de Aranda Rural. El más joven tiene 53 años y el más mayor 98. Todos estos ingresos han sido motivados por el agravamiento de síntomas de coronavirus, salvo uno que acudió al hospital por otro motivo y en la prueba que se realiza por protocolo dio positivo.

Aumentan los contagios en Atención Primaria

El repunte también es extensivo por lo que respecta a los datos epidemiológicos que ofrece Atención Primaria. Es especialmente significativo en Aranda Rural, donde actualmente el número de contagios detectados en los últimos 7 días asciende a 38, lo que sitúa a esta área con un ratio de más de 40 contagios por 10.000 habitantes. Más alto es todavía este índice en Roa, que sobrepasa 51, al contabilizar 31 positivos. Aranda Norte registra 32 contagios y Sur 25. En Huerta de Rey, que ha estado limpio durante muchos días, cuenta con un positivo.