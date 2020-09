Inés Arrimadas: "Pedimos al Gobierno que negociara el remanente municipal, pero están mal acostumbrados"

Inés Arrimadas, en una entrevista en SER Cataluña, ha explicado que le pidió a Pedro Sánchez “una tregua política” aunque no ha revelado cuál fue la respuesta del presidente. Arrimadas cree que si se ha tumbado en el Congreso el decreto del remanente municipal “es porque el Gobierno cree que puede hacer lo que quiera. Nosotros les pedimos que negociaran, pero están mal acostumbrados. Han hecho un abuso clarísimo de los decretos-ley”

Arrimadas también ha apuntado que “no me extrañaría que el gobierno pueda parar las negociaciones de los presupuestos, pero espero que no. El 15 de octubre España debe presentar en Bruselas el borrador presupuestario y el plan de reformas. Me cuesta horrores negociar con este gobierno, pero quién no ha hecho cosas duras en estos meses”

Preguntada por si no es un problema ir del brazo en una candidatura conjunta en Cataluña con el Partido Popular salpicado por el escándalo Kitchen, la dirigente de Ciudadanos ha apuntado que “cuesta tanto como ir con el PSOE de los ERES de Andalucía. Si fuera por temas de corrupción, no podrías ir con nadie”

Arrimadas ha defendido esta opción de candidatura conjunta del constitucionalismo catalán: “la ley electoral beneficia las opciones separatistas. Necesitamos que no se pierda ningún voto. Sé que es difícil, pero no podemos pararnos por eso”