La Comunidad da su visto bueno al plan de vendedores para reabrir el Rastro

La Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a la propuesta de los vendedores ambulantes para reabrir el Rastro, un plan que busca que los edificios actúen como perímetro del mercadillo junto a vallados puntuales y que el Ayuntamiento de Madrid negociará en una nueva mesa de trabajo para consensuar la reapertura tras seis meses de parón.

El conflicto entre el Consistorio y los vendedores podría estar así cerca de su fin, después de que la última propuesta enviada por la asociación El Rastro Punto Es, que ha presentado el aval de un experto en salud pública, haya obtenido el respaldo autonómico, condicionado a que se pueda controlar de forma efectiva el aforo para evitar contagios.

El Ayuntamiento de Madrid ha recibido este viernes el informe de la Comunidad de Madrid, que según indican fuentes municipales señala como "una opción razonable" la propuesta de los comerciantes, "siempre y cuando la disposición final del vallado, conjuntamente con la fachada de los edificios, permita un control efectivo del aforo dentro del perímetro del mercadillo”. La Junta Municipal de Centro ya ha trasladado esta respuesta a los comerciantes, el equipo municipal trabajará la propuesta durante el fin de semana de cara a la celebración de una nueva mesa de trabajo presencial el próximo lunes 14 de septiembre.

Los vendedores ambulantes no se fían a la espera de conocer “la letra pequeña” y hasta que no lo vean “bien claro por escrito” mantendrán su desconfianza, según afirma en declaraciones a Efe la portavoz de El Rastro Punto Es Mayka Torralbo, que explica que en el Ayuntamiento les han comunicado que llevarán “puntualizaciones” a su texto. El próximo domingo mantendrán la convocatoria de manifestación.

Con este informe la Comunidad de Madrid viene a corregir la posición del Gobierno de Almeida, que sostenía que la reapertura del Rastro "no puede ser en la huella original porque no se cumplen las distancias", según afirmó el pasado miércoles el concejal de Centro, José Fernández. Madrid proponía zonas diferenciadas. Fuentes municipales matizan a Efe que rechazaban la anterior propuesta de los comerciantes, no la última, que es diferente porque permite no poner vallas en todo el trazado, aumentando el espacio, aunque aún deben negociar.

Los vendedores ambulantes enviaron el viernes su propuesta, donde se establece la mitad de los puestos en un mapa perimetrado por los propios edificios y por vallados en los accesos de algunas calles, un texto en el que proponen además fórmulas para medir la afluencia vecinal y asegurar que no se producen concentraciones de gente teniendo en cuenta también a los residentes.

Los comerciantes, que este domingo han convocado su úndecima protesta tras dos meses y medio de movilizaciones, cuentan con el apoyo de la oposición al completo de la capital, que el pasado miércoles dejó solo al Gobierno local en una votación plenaria y exigió que el plan para reabrir el mercadillo contase con el respaldo de los vendedores. Actualmente el aforo de los mercadillos en la Comunidad de Madrid está reducido al 75 % para evitar contagios del coronavirus.